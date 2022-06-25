Украина поддерживает Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, – Кулеба

Представители российской власти в очередной раз озвучили свои захватнические амбиции. В этот раз экспрезидент страны-агрессорки выдвинул угрозы Молдове. На циничное заявление отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что подобные высказывания российских лидеров лишь демонстрируют их слабость и свидетельствуют о провальной политике России.

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Реакция Кулебы на абсурдные угрозы России

На фоне заявлений российских политиков Дмитрий Кулеба обратился к правительству Молдовы и выразил поддержку стране, избравшей европейский курс.

Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз из Москвы. Угрозы другим государствам – это все, что осталось в России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России,

– написал он в твиттере.

Напомним, 23 июня страны Европейского Союза решили предоставить Молдове и Украине статус кандидатов на членство в ЕС. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "историческим моментом" и поздравил президентов Владимира Зеленского и Майю Санду. Очевидно, представители России не смогли сдержать своего возмущения.

Медведев пригрозил Молдове

Сегодня, 25 июня, заместитель председателя Совбеза России "поздравил" Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. Он заявил, что независимое государство попадет в ЕС не само, а в составе "новой великой Румынии". В то же время, по его словам, в таком случае Москве придется вмешаться, чтобы "спасти" жителей непризнанного Приднестровья. Он подчеркнул, что сейчас здесь проживает 220 тысяч россиян.

Молдова поддерживает санкции против России

Молдавские власти сообщили, что намерены присоединиться к антироссийским санкциям. По словам спикера парламента страны Игоря Гроса, страна поддержит следующий пакет карательных ограничений.

В Молдове запретили транслировать российские новостные и аналитические программы, а также военные фильмы. Тем компаниям, которые продолжат показывать российских пропагандистов, грозит лишение лицензии вещателя на 7 лет и штраф.

Правительство Молдовы планирует разрешить введение иностранных войск в страну, как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки. Основная его цель – создать правовую базу для направления экспертов FRONTEX. Они должны предоставить главной инспекции пограничной полиции Молдовы необходимую поддержку в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

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