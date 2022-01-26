Украина пока не достигла уровня получения ПДЧ в НАТО, но США поддерживают ее амбиции

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Украина пока не достигла уровня для получения ПДЧ в НАТО. Однако у украинцев есть четкие амбиции по вступлению в Альянс.

Соответствующее заявление об Украине и НАТО представитель Государственного департамента США сделала во время онлайн-дискуссии, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.

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Шерман говорит, что Украина пока не готова к ПДЧ

Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе,

– заявила Шерман.

Однако заместитель Госсекретаря подчеркнула, что США подтвердили свою поддержку амбиций Украины по вступлению в НАТО. Ведь будущее страны позитивно в этом плане, а президент работает над земельными реформами, коррупцией и обеспечением демократии.

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