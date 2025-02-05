Украина не может вернуть все свои территории сегодня, –Зеленский

Президента Украины попросили сказать, какова его позиция относительно возможной потери территорий. Это произошло во время интервью Пирсу Моргану. Он ответил, что никогда не признает оккупированные земли российскими.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского. По словам гаранта, Украина готова к завершению горячей фазы войны, ведь хочет мира как никто в мире. Для этого он готов сесть за стол переговоров с Путиным.

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Что думает Зеленский о потенциальной потере территорий

Он подчеркнул: не признает оккупированные территории российскими. Но и вернуть их сейчас невозможно.

Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные, мы не можем терять миллионы людей,

– четко сказал президент.

Украина никогда не признает оккупированные территории принадлежащими России. Кто бы этого ни хотел – Путин или кто-либо другой.

"Мы не можем ни нарушать присягу, которую мы давали людям, которые отдали свою жизнь ради нас в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и мы не можем признавать оккупированные территории российскими", – объяснил Зеленский.

Для Киева это принципиальный вопрос, ведь не может быть компромисса в вопросе суверенитета государства. Сейчас Запад дает недостаточно поддержки, чтобы выгнать Путина с оккупированных территорий. Но эти земли точно вернут.

Далее Зеленский повторил то, о чем говорил уже ранее: возвращать территории надо не только военным образом, но и дипломатическим путем.

"Мы вернем нашу землю, потому что мы правы и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве. Морально в любом случае мы абсолютно правы в этой ситуации, поэтому все вернется, обязательно. Если наши партнеры помогут давить на Путина", – уточнил лидер государства.

Он верит, что Трамп играет свою роль в этом процессе, "сделав много шагов вперед". Но к этому должен присоединиться весь мир. Впрочем, сейчас не все лидеры готовы давить на Путина.