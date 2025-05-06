Украина продемонстрировала обновленную САУ "Богдана": полковник запаса объяснил, что изменилось
- Украина представила обновленную версию самоходной артустановки "Богдана".
- Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что существуют различные виды этих САУ, в частности колесные модели.
Украина показала видоизмененную версию самоходной артиллерийской установки "Богдана". Такую технику получила в частности 44 отдельная артиллерийская бригада.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, что новая версия САУ "Богдана" предусматривает улучшенную бронекабину.
Смотрите также Украина готовится к полной остановке помощи от США: у нашего ВПК есть уязвимое место
О важности защиты САУ
Сейчас идет улучшение по разным позициям. Там, где начинаются проблемы, Украина ищет варианты для их решения. Так, в САУ была проведена инновация по кабине, усилена ее броня.
Когда идет контрбатарейная борьба, то осколками повреждается кабина. Кроме того, вражеские беспилотники охотятся за украинскими САУ, поэтому важно защитить экипаж,
– объяснил Свитан.
По словам военного эксперта, есть несколько видов этих САУ, основной – тот, что на колесах и буксируемый. Когда говорят, что Украина ежемесячно производит 36 таких САУ, то, как пояснил Свитан, имеется в виду не только колесные модели установок.
Напомним, что ранее Роман Свитан отмечал, что Украина имеет способность производить более, чем 36 единиц САУ в месяц. Он отметил поддержку Дании, поскольку благодаря датской инициативе удалось объединить ряд стран, которые финансируют производство определенных видов вооружения для Украины.