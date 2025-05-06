Украина продемонстрировала обновленную САУ "Богдана": полковник запаса объяснил, что изменилось

Украина показала видоизмененную версию самоходной артиллерийской установки "Богдана". Такую технику получила в частности 44 отдельная артиллерийская бригада.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, что новая версия САУ "Богдана" предусматривает улучшенную бронекабину.

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О важности защиты САУ

Сейчас идет улучшение по разным позициям. Там, где начинаются проблемы, Украина ищет варианты для их решения. Так, в САУ была проведена инновация по кабине, усилена ее броня.

Когда идет контрбатарейная борьба, то осколками повреждается кабина. Кроме того, вражеские беспилотники охотятся за украинскими САУ, поэтому важно защитить экипаж,

– объяснил Свитан.

По словам военного эксперта, есть несколько видов этих САУ, основной – тот, что на колесах и буксируемый. Когда говорят, что Украина ежемесячно производит 36 таких САУ, то, как пояснил Свитан, имеется в виду не только колесные модели установок.

Напомним, что ранее Роман Свитан отмечал, что Украина имеет способность производить более, чем 36 единиц САУ в месяц. Он отметил поддержку Дании, поскольку благодаря датской инициативе удалось объединить ряд стран, которые финансируют производство определенных видов вооружения для Украины.