Украина подписала соглашение по безопасности с Польшей

Украина заключила двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей. Подписание документа состоялось в понедельник, 8 июля.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

Подписание соглашения по безопасности состоялось во время визита гаранта Украины в Варшаву в понедельник, 8 июля.

Так, под документом свои подписи поставил Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск.

Сейчас детали по соглашению не разглашаются.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.

Напомним, что, что Украина в четверг, 27 июня, подписала соглашение по безопасности с Европейским Союзом. Это произошло на полях Саммита лидеров стран ЕС. Соглашение подписал президент Владимир Зеленский, который прибыл с визитом в Брюссель. Со стороны ЕС соглашение по безопасности с Украиной подписали председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К слову, Украина тогда подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности с двумя странами. В частности, с Литвой и Эстонией.

Так, от Украины договор подписал Владимир Зеленский. Со своей стороны соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.