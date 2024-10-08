Украина получила артиллерийские снаряды, на покупку которых словаки задонатили 4 миллиона евро

Около 122 тонн боеприпасов, на закупку которых собирали в Словакии, уже в Украине. Речь идет об артиллерийских снарядах, которые закупали в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщили Noviny. На закупку потратили более 4 миллионов евро, которые собрали граждане Словакии.

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Украина получила боеприпасы, на которые донатили словаки

В понедельник, 7 октября, Украина получила артиллерийские снаряды, средства на которые собирали граждане Словакии. Речь идет об около 6 грузовиках со 122 тоннами боеприпасов.

Как сообщили инициаторы сбора Федор Блащак и Мариан Кулич, масштабный сбор на более 4,5 миллиона евро сплотил словаков. Более 70 тысяч граждан выразили свое желание помочь после того, как правительство Словакии официально заявило, что не будет участвовать в чешской инициативе.

Справка. В феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла путь, как передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он объяснил, что боеприпасы нашли в других странах, однако на их закупку нужно было финансирование. Тогда страны начали участвовать в чешской инициативе, однако правительства Венгрии и Словакии официально заявили, что не будут принимать в этом участия.

Сбор стартовал в апреле 2024 года, и всего за 12 дней словаки собрали 4 миллиона евро. Неравнодушные граждане Словакии продолжали предоставлять деньги на закупку снарядов, и в итоге удалось собрать даже больше запланированного – около 4,5 миллиона евро. В общем, весь процесс – от объявления сбора и до поставки боеприпасов – занял около 5 месяцев.

Кому-то это может показаться долгим, 4 – 5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок. Каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало много бумажной работы,

– рассказал Блащак.

Стоит заметить, что на закупку боеприпасов потратили 4 миллиона евро. Другие 500 тысяч, которые удалось собрать дополнительно, будут также использованы на закупку снарядов. Правда, говорится уже не об артиллерийских снарядах, а о боеприпасах к гранатометам. Их планируют доставить до конца 2024 года.