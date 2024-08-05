Разобрали фото и видео на молекулы: как россияне реагируют на F-16 и оружие к ним

Украина уже получила первые истребители F-16. Этот факт не могли обойти российские пропагандисты и военкоры, которые начали убеждать, что самолеты якобы не изменят ситуацию на поле боя.

Использование F-16 зависит от вооружения, которое получила Украина. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что нам стоит ждать хороших сообщений с поля боя.

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Как реагируют россияне на F-16

Хотя пропагандисты убеждали, что ничего якобы не изменилось, но бывший президент России Дмитрий Медведев назвал передачу F-16 "красной линией". Он пообещал, что страна-агрессор будет принимать контрмеры, впрочем на поле боя еще никто их не видел.

Относительно внимания российских топ-чиновников или профильных специалистов, мне кажется, они уже на молекулы разобрали фото и видеоподтверждения того факта, что на вооружении украинской армии есть F-16,

– сказал Владислав Селезнев.

Россияне исследуют радарные комплексы, которые установлены на самолетах и обеспечивают противоракетную защиту этих боевых воздушных платформ, ракетные комплексы, которые работают по алгоритму "поверхность – поверхность".

Сейчас пропагандисты сетуют, что западные партнеры якобы передали Украине устаревшие ракеты, которые преодолевают расстояние от 50 до 70 километров. Но стоит помнить, что никто не знает, что осталось за кулисами передачи F-16.

Надеюсь, что мы будем иметь хорошие известия, даже если они не будут публичными относительно специфики ракетного вооружения. Но главное для нас – это не отчетность, а результаты применения ракет,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил официально подтвердил, что истребители F-16 уже есть в Украине. Он отметил, что сначала о получении самолетов говорили как о чем-то нереальном, но сейчас наше государство перешло на западную боевую авиацию.