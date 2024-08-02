F-16, Gripen и Mirage: как эти самолеты могли бы дополнить друг друга в небе Украины

Кроме F-16, Украина ожидает получить от партнеров самолеты Gripen и Mirage. Пока Швеция приостановила передачу Gripen из-за сосредоточения на поставке F-16. Что касается Gripen, их обещала передать Франция для усиления украинской авиации. Это разные классовые самолеты для выполнения различных задач.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что и Gripen, і Mirage могут стать частью авиационного компонента Украины. Это будет зависеть от того, насколько успешными будут дальнейшие переговоры по расширению воздушного флота и количества переданных Украине самолетов F-16.

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Особенности самолетов Mirage

Mirage – значительно тяжелый самолет, который сначала был бомбардировщиком, потом его модернизировали до многоцелевого самолета. Он может быть носителем, в том числе крылатых ракет типа SCALP, Storm Shadow. А вот F-16 не является носителем таких ракет.

Количество СУ-24, которые Украина эксплуатирует, не такое уж и большое, поэтому через некоторое время придется привлекать F-15 или Mirage, чтобы иметь носители таких крылатых ракет и возможность в дальнейшем их использовать,

– отметил Долинце.

Плюсы и ключевое ограничение Gripen

Если в процессе передачи Украине истребителей F-16 возникнут проблемы и их будут предоставлять медленно, тогда, по мнению авиаэксперта, стоит рассматривать варианты других типов самолетов, в частности JAS 39 Gripen.

Этот самолет выдвигает гораздо меньшие условия по необходимой инфраструктуре, может осуществлять взлет и посадку с неподготовленных аэродромов или со специально подготовленных полос на дорогах общего пользования. Это самолет 5 поколения с очень низкой заметностью.

"Однако эти самолеты имеют ключевое ограничение – их общее количество в мире невелико. Но здесь надо понимать, или Украине передадут уже готовые самолеты, или те, которые с завода? Потому что если второй вариант, ждать придется много лет, чтобы сформировать эскадрилью. Заводы изготавливают их ограниченными партиями. Также надо учитывать период изготовления запчастей для поддержания длительной работы этого самолета", – подытожил Долинце.

Накануне в Украину была доставлена первая партия истребителей F-16. По предварительной информации в количестве 6 единиц. На первом этапе применения эти самолеты будут использоваться для усиления украинской системы ПВО. Ранее президент Украины Зеленский заявил о необходимости 128 истребителей F-16, чтобы Украина могла доминировать в воздухе.