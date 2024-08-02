Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що і Gripen, і Mirage можуть стати частиною авіаційного компонента України. Це буде залежати від того, наскільки успішними будуть подальші перемовини щодо розширення повітряного флоту й кількості переданих Україні літаків F-16.

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Особливості літаків Mirage

Mirage – значно важкий літак, який спочатку був бомбардувальником, потім його модернізували до багатоцільового літака. Він може бути носієм в тому числі крилатих ракет типу SCALP, Storm Shadow. А от F-16 не є носієм таких ракет.

Кількість СУ-24, які Україна експлуатує, не така вже й велика, тому через певний час доведеться залучати F-15 або Mirage, щоб мати носії таких крилатих ракет і можливість надалі їх використовувати,

– зазначив Долінце.

Плюси й ключове обмеження Gripen

Якщо в процесі передачі Україні винищувачів F-16 виникнуть проблеми і їх надаватимуть повільно, тоді, на думку авіаексперта, варто розглядати варіанти інших типів літаків, зокрема JAS 39 Gripen.

Цей літак висуває набагато менші умови щодо необхідної інфраструктури, може здійснювати зліт і посадку з непідготовлених аеродромів або зі спеціально підготовлених смуг на дорогах загального користування. Це літак 5 покоління з дуже низькою помітністю.

"Однак ці літаки мають ключове обмеження – їхня загальна кількість у світі невелика. Але тут треба розуміти, чи Україні передадуть вже готові літаки, чи ті, які з заводу? Бо якщо другий варіант, чекати доведеться багато років, щоб сформувати ескадрилью. Заводи виготовляють їх обмеженими партіями. Також треба враховувати період виготовлення запчастин для підтримки тривалої роботи цього літака", – підсумував Долінце.

Напередодні в Україну була доставлена перша партія винищувачів F-16. За попередньою інформацією в кількості 6 одиниць. На першому етапі застосування ці літаки використовуватимуться для посилення української системи ППО. Раніше президент України Зеленський заявив про необхідність 128 винищувачів F-16, аби Україна могла домінувати в повітрі.