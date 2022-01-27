Украина получила копию ответа США по "гарантиям безопасности" для России, – CNN
Источник:CNN
Кремль получил от США письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности". Однако документ не является публичным.
В Белом доме заверили, что текст ответа должен способствовать сдерживанию российского вторжения в Украину. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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Что сообщили в США о секретном документе, который прислали России
По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, отправленный Кремлю тест "не является официальным документом для переговоров". На самом деле он, по видению Белого дома:
- "Определяет серьезный дипломатический путь, если Россия его изберет".
- Имеет целью устранить беспокойства, которое Москва публично обнародовала.
- Очерчивает сферы, в которых США видят потенциал для прогресса в разговоре с Россией (например – контроль вооружений).
Но основные принципы документ не нарушает.
Мы ясно даем понять, что есть основные принципы, которые мы стремимся поддерживать и защищать, учитывая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать собственные механизмы безопасности и альянсы,
– заверил Блинкен.
Впрочем, власти США пока не знают, изменится ли тон общения с Кремлем дальше, и изберет ли Путин путь деэскалации (скорее наоборот, там говорят, что вторжение в Украину, и этому есть "все признаки", может состояться до середины февраля).
США уверяют, что ответ России "полностью скоординирован" с Украиной
Блинкен особо подчеркнул, что ответ США России был "полностью скоординирован с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами".
Более того, источник CNN во власти США заверил, что Украина получила копию американского документа.
Почему американский ответ России не обнародовали
Глава Госдепа объяснил это так:
Мы считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы предоставим простор для конфиденциальных переговоров.
Также Блинкен добавил, что США предпочитают дипломатию и обязаны проверить, относится ли Россия серьезно к этому пути. Однако "мы готовы в любом случае", – подытожил глава Госдепа.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
США направили ответ России на ее ультиматум о "гарантиях безопасности": последние новости
- США 26 января предоставили Москве письменный ответ на "гарантии безопасности", но документ не является публичным.
- В Госдепе заявили, что скоординировали с Украиной ответ России, и принцип открытости НАТО не затрагивали.
- В российской Думе подтвердили, что ответы США получили, но выразили недовольство документом.
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