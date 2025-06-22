Украина получила первый легкомоторный самолет РЭБ: каковы его возможности

Чешско-словацкая компания SHARK.AERO передала Украине первый легкомоторный двухместный самолет SHARK. Он оборудован антидроновим комплексом РЭБ.

Такие самолеты если и не заставят БпЛА упасть, но точно смогут значительно отклонить его от цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на французского авиационного обозревателя ATE CHUET и ОО "Милитарный".

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Что известно о SHARK

SHARK был создан с ориентацией на электронную войну в Украине. Он оборудован антенной для обнаружения и отслеживания угроз от дронов.

Мы можем обнаруживать электромагнитные профили различных дронов, таких как Shahed, Орлан и тому подобное. После обнаружения этих дронов мы можем их нейтрализовать с помощью глушителей, которые мы разместили под самолетом,

– рассказал представитель компании.

Украина получила SHARK: смотрите видео

Антидроновая система РЭБ состоит из 2 компонентов: один – подавляет сигналы системы позиционирования GNSS, а второй – глушит видеоканалы и системы управления дронами.

Контейнер РЭБ размещается под фюзеляжем в центре масс самолета. Поднявшись на высоту 1800 метров (а это его максимум), SHARK может подавлять системы в радиусе 4,5 километра.

Его максимальная скорость – 300 километров в час.

При использовании экономного режима самолет может продержаться в воздухе почти 12 часов.

Также борт оборудован кислородным генератором и парашютом, который в случае нештатной ситуации может активировать пилот или штурман, чтобы обеспечить безопасное приземление.

Одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров... Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян,

– говорил главком Сырский.

Он замечал, что это направление будет развиваться.