"Снайперская винтовка на колесах": Резников показал переданные Францией колесные танки в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников показал переданные Францией боевые машины AMX-10. Резников рассказал, что эти машины сравнимы со "снайперской винтовкой на колесах".

Резников сообщил, что AMX-10 получили на вооружение украинские морские пехотинцы. Министр отметил, что опробовал ББМ вместе с нашими воинами, после чего AMX-10 решили назвать "снайперской винтовкой на быстрых колесах".

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Колесные танки помогут Украине освободить оккупированные территории

"Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освобождать свою территорию. Так выглядят свобода, равенство и братство", – написал Резников.

Глава Минобороны выразил благодарность французскому коллеге Себастьену Лекорню, президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу Франции.

Резников показал переданные Францией колесные танки в Украине: видео

Сколько колесных танков получит Украина

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 16 марта объявил о прибытии в Украину первой партии французских колесных танков AMX-10 RC.

Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

Лекорню отметил, что некоторые из недавно прибывших в Украину бронемашин AMX-10 RC уже отправили на передовую.

AMX-10 RC – это боевая бронированная машина, предназначенная для ведения разведки. Она находится на вооружении французских сил с 1981 года. Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.

AMX-10 RC оснащена 105-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Как пишет Defence Express, по своей концепции AMX-10RC – это машина для мобильной "войны патрулей", для встречного боя без подготовки, когда преимущество в дальности обнаружения врага благодаря более современным средствам наблюдения и значительно больший калибр играют определяющую роль.

Пушка F2, которой оснащена машина, не может использовать снаряды НАТО с тем же калибром. Поэтому Франция передаст Украине не только бронетехнику, но снаряды к ней.