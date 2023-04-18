Резніков повідомив, що AMX-10 отримали на озброєння українські морські піхотинці. Міністр зазначив, що випробував ББМ разом з нашими воїнами, після чого AMX-10 вирішили назвати "снайперською гвинтівкою на швидких колесах".

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Колісні танки допоможуть Україні звільнити окуповані території

"Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнювати свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство", – написав Резніков.

Глава Міноборони висловив подяку французькому колезі Себастьєну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону та народу Франції.

Резніков показав передані Францією колісні танки в Україні: відео

Скільки колісних танків отримає Україна

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 16 березня оголосив про прибуття в Україну першої партії французьких колісних танків AMX-10 RC.

Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

Лекорню зазначив, що деякі з бронемашин AMX-10 RC, які нещодавно прибули до України, вже відправили на передову.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

AMX-10 RC оснащена 105-міліметровою гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Як пише Defence Express, за своєю концепцією AMX-10RC – це машина для мобільної "війни патрулів", для зустрічного бою без підготовки, коли перевага у дальності виявлення ворога завдяки сучаснішим засобам спостереження та значно більший калібр має визначальну роль.

Гармата F2, якою оснащена машина, не може використовувати снаряди НАТО з тим же калібром. Тому Франція передасть Україні не лише бронетехніку, а й снаряди до неї.