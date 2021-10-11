Украина получила помощь от США для усиления безопасности
Источник:Міноборони України
В Украину из Штатов прибыли грузы международной технической помощи. Речь идет о медицинском имуществе, вооружении, боеприпасах и другой технике.
Сумма помощи составляет несколько десятков миллионов долларов. Часть груза прибыла в аэропорт "Борисполь" 10 октября.
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Украина получила помощь безопасности от Штатов
Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов,
– рассказали в министерстве.
Известно, что груз Украина получила в рамках дополнительной помощи по безопасности от правительства США ВСУ по результатам договоренностей Владимира Зеленского в США в сентябре 2021 года.
В Украину прибыла помощь из Штатов / Фото Минобороны
Обратите внимание! В Минобороны рассказали, что с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Например, в апреле 2021 года ВСУ получили 8 миллионов долларов помощи от Штатов.
Кратко о последних новостях о потребностях армии
- Заместитель министра обороны Александр Носов во время выступления в Верховной Раде заявил, что они не полностью выплатили помощь и вознаграждения военнослужащим. Причина в том, что не хватает средств. Речь идет о недостатке в 7,1 миллиарда гривен.
- По состоянию на конец сентября, задолженность по обязательным выплатам военнослужащим ВСУ составляла почти 1,5 миллиарда гривен. Это обусловлено тем, что государство просто выделило мало денег.
- Однако в министерстве планировали все выплатить уже в октябре. Тогда сообщали, что решение относительно средств на выплаты украинским военным может быть принято уже в ближайшее время, ведь соответствующий законопроект находился в парламенте.