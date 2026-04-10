В Кремле чешут затылок: как ВСУ получили необходимое преимущество на фронте и сломали планы России

Для украинской армии 2026-й год стал переломным на поле боя благодаря новейшим технологиям и эффективному применению беспилотных систем. Технологическое преимущество дало Силам обороны возможность результативно контратаковать.

В то же время увеличились и масштабы потерь врага на фронте. Об этом подробно рассказали в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Как украинские бойцы противостоят врагу на фронте?

Силы обороны смогли вырваться вперед в использовании беспилотников, опередив российскую армию в этой сфере. Информация, которая поступает с обеих сторон, подтверждает, что именно технологическое преимущество Украины в БпЛА существенно влияет на ход боевых действий, в частности, сдерживает наступление противника и способствует успешным контратакам.

По оценкам ISW, в конце 2025 года и особенно в начале 2026-го Украина значительно активизировала удары средней дальности. Основными целями стали логистика, техника и личный состав страны-агрессора. Такая тактика усложнила продвижение оккупантов по всей линии фронта и, вероятно, подрывает подготовку к новому наступлению в весенне-летний период.

Важно! Согласно геолокационным данным аналитиков, в январе украинские силы нанесли 41 удар средней дальности, в феврале – 61, а уже в марте – 115. Большинство из них было направлено по целям на востоке и юге Украины, в частности в районе оккупированного Донецка, что негативно сказалось на возможностях российских войск вести наступательные действия.

К слову, о результативности беспилотных систем на днях говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечает, что удары дронами существенно увеличивают потери врага. Сырский отметил и увеличение эффективности Middle Strike.

Чем пытаются отвечать россияне?

Страна-агрессор тоже старается развивать это направление. По словам Сырского, численность российских подразделений беспилотных систем уже превысила 100 тысяч военных и может вырасти до более 165 тысяч до конца 2026 года.

Интересно, что преимущество Украины признают даже представители российского информационного пространства. Пропагандистские ресурсы все чаще пишут об эффективности украинских технологических решений, в частности в сфере воздушного доминирования с помощью БПЛА.

Аналитики ISW также отмечают, что в первом квартале 2026 года украинские силы нанесли значительно большие потери российской армии, чем в прошлом году, именно благодаря инновациям в дроновых технологиях.

Один из российских военных блогеров еще в марте сообщал, что во время боев на границе Днепропетровской и Запорожской областей украинские подразделения могли одновременно применять до 300 – 400 дронов на глубину до 20 километров.

Несмотря на попытки Кремля продвигать нарратив о якобы слабости Украины, реальная ситуация на поле боя свидетельствует о другом. Аналитики отмечают, что новейшие украинские разработки не только меняют баланс сил, но и имеют тактические, оперативные и стратегические последствия, которые подрывают российскую пропаганду.

Ситуация вызывает беспокойство в Кремле: что известно?

В отчете ISW также говорится о том, что, по неподтвержденным данным, даже в Кремле признают проблему. В частности, по информации российских источников, министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов докладывал Владимиру Путину о "серьезном технологическом преимуществе" Украины в сфере беспилотников.

При этом отмечается, что речь шла как о количестве, так и о качестве – новые украинские системы якобы работают непрерывно, остаются малозаметными и малоуязвимыми к традиционным средствам РЭБ.

Также оказалось, что российские силы оказались не готовы эффективно противодействовать таким технологиям, а имеющиеся модели дронов уже не соответствуют современным требованиям. В ответ Путин якобы определил развитие собственных беспилотных технологий одним из ключевых приоритетов.

Аналитики добавляют, что ранее Россия делала ставку преимущественно на массовое производство ограниченного количества моделей, а не на инновации, что и привело к отставанию.

Как блокировка Starlink повлияла на боевые действия?

Ситуация также ухудшилась после потери россиян доступа к системам связи, в частности тех, которые использовались для управления дронами и координации действий на фронте.

Напомним! Украина обратилась к Илону Маску с просьбой ограничить россиянам доступ к сети Starlink. После этого оккупанты столкнулись с существенными проблемами. По словам советника ОП Михаила Подоляка, ключевую роль сыграла прямая и доверительная коммуникация Минобороны со SpaceX. Илон Маск осознает риски и не хочет, чтобы его компанию связывали с военными преступлениями России.

Украина же, со своей стороны, активно использует собственное преимущество в коммуникациях и проводит контрнаступательные действия. Значительную роль играют удары по системам противовоздушной обороны противника и рост эффективности перехвата вражеских дронов.

Что известно о достижениях СБС?