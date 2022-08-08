США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, – Пентагон

Украина получила мощную военную помощь от США. В понедельник, 8 августа, в Вашингтоне объявили о новом пакете помощи Украине, включающем противорадиолокационные ракеты.

В США не раскрыли, какое количество ракет предоставили Украине

Подробности военной помощи рассказал заместитель министра обороны США Колин Каль. По его словам, США включили в военный пакет некоторое количество противорадиолокационных ракет.

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Представитель Пентагона заявил, что эти ракеты могут быть выпущены из украинских самолетов "и могут влиять на российские радары и другие вещи".

Журналист Остап Ярыш в твиттере сообщил, что речь может идти об американской противорадиолокационной ракете AGM-88 HARM.

Как пишет "Милитарный , это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в США в 1983 году. Максимальная дальность пуска – 150 километров, минимальная – 25.

Остатки такой американской ракеты обнаружили на одной из позиций российских военных. До сих пор не было официальной информации, что США или другая страна поставили в Украину AGM-88 HARM.

Остап Ярыш добавил, что Колин Каль заявил, что в предыдущих пакетах для Украины среди прочего предоставили противорадиолокационные ракеты, которые могут быть выпущены из украинских самолетов.

В то же время, министр обороны Украины Резников неоднократно заявлял, что ожидает поставки таких ракет. В конце июля глава Минобороны сообщил, что ВСУ получат такое вооружение от США.

Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это поможет нам эффективно разрушать их систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления,

– говорил Резников.

США предоставили военную помощь Украине: что известно

8 августа в Министерстве обороны США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины, предусматривающем значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования. США передали:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 боевых машин пехоты;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

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