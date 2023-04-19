Не только для защиты: военный эксперт рассказал о преимуществах ПВО Patriot и IRIS-T
Официально сообщается, что Украина уже получила систему противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов. Однако не уточнялось, в какой именно модификации Украина получила эти средства защиты.
В такой полутаинственности есть важное для Украины преимущество. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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Федоров заметил, что украинцы хотят знать, какая именно ПВО будете защищать небо, но еще больше эту информацию хочет узнать разведка противника. Однако украинское военно-политическое руководство не будет облегчать им работу, поэтому о точных модификациях полученного оружия не говорится.
Почему IRIS-T приехали с задержкой
Также известно, что украинские силы обороны получили батарею ПВО IRIS-T, однако было объявлено, что она должна была приехать еще до конца 2022 года.
Военный эксперт предположил, что причиной задержки были технические проблемы.
Это крайне сложная аппаратура с огромным количеством элементов, каждый из которых требует настройки, отработки и т.д.
– добавил говорящий.
Он рассказал, что эти системы ПВО достаточно новые, в боевых ситуациях, вероятно, они не использовались немцами. И их стоило привести в надлежащий вид, если это сделали, можно ожидать, что следующие батареи появятся в Украине в более или менее ожидаемые сроки.
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Оружие не только для защиты
Кроме того, европейским союзникам в Украине всегда легче поставлять средства ПВО, чем авиацию. Ведь всегда можно заявить, что это оборонительное оружие, защищающее жизнь людей, поэтому вопросов к ним не должно возникать.
Но это лишь часть правды, если это оружие используется для защиты наступающего войска, его тоже фактически можно считать наступательным оружием,
– заметил аналитик.
Федоров убежден, что количество российских ракет, которые могут использоваться для ударов по гражданским и военным объектам, постоянно уменьшается. Ведь объемы использования ракет за последние месяцы явно превышали производственные мощности врага.
По данным украинской разведки, Россия может производить около 40 ракет в месяц, но это лишь около половины количества, которое россияне обычно использовали во время массированных атак по Украине. Федоров убежден, что сейчас нет оснований полагать, что ситуация может измениться к лучшему.
Украина получает больше ПВО
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что после Пасхи Украина получит первую систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Количество пришедших с ней ракет не уточнялось.
- Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли американские системы ПВО Patriot. Также известно, что украинские бойцы уже прошли обучение и освоили оружие.
- Известно, что Германия пообещала передать Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. 16 апреля наше государство получило вторую установку и 16 управляемых ракет вместе с ней. А первая система ПВО уже работает на юге Украины.