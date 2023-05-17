Результаты боевого применения заметны: где ВСУ могли использовать Storm Shadow
Издание CNN сообщило, что ВСУ уже применяют ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Украинские бойцы могли применить вооружение для недавнего "хлопка" в Луганске.
Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Россия начала активно утверждать, что в Луганск прилетела именно ракета Storm Shadow.
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"Россияне начали распространять фотографии обломков. Конечно, я не берусь утверждать, насколько эти фотографии аутентичны, зная, кто их распространяет. В то же время из разных источников была информация о том, что это могло быть боевое применение ракеты Шторм Storm Shadow", – заметил он.
Эффективное применение Storm Shadow
По мнению Александра Мусиенко, взрывы в Луганске, которые повлекли серьезные разрушения для оккупантов, уничтожили российское оружие, связаны с попаданием ракет Storm Shadow.
Думаю, что результаты боевого применения заметны. Так мощно в Луганск ничего не прилетало, а тут вдруг по российским объектам, где было оружие и скопление силы, эффективно прилетает. Либо это такое стечение обстоятельств, либо это уже успешное боевое применение,
– убежден он.
Военный эксперт обратил внимание, что россияне уже хвастаются, что якобы их системы ПВО уже успешно сбивают ракеты Storm Shadow.
Мусиенко о ракетах Storm Shadow: смотрите видео
Россияне боятся Storm Shadow
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Минобороны Украины пока не комментирует информацию о применении Storm Shadow, потому что держит паузу.
Он подчеркнул, что захватчики очень боятся применения Украиной разных типов беспилотников и ракет, а тем более дальнобойных ракет Storm Shadow. Они постоянно перебрасывают средства ПВО на временно оккупированные территории Украины.
Из-за Storm Shadow россияне очень обеспокоены, поэтому стягивают столько средств ПВО. Они с этой ракетой еще не сталкивались и не знают, как она работает, как ей противодействовать. Для нашего врага это довольно серьезный вызов. Не думаю, что они настолько быстро смогут понять, как правильно противодействовать,
– добавил Мусиенко.
Великобритания предоставила ВСУ ракеты Storm Shadow: главное
- Ранее Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров. Украинское военное руководство не комментирует, получили ли уже ВСУ это вооружение.
- Некоторые эксперты полагают, что ВСУ уже применили ракеты Storm Shadow в Луганске 15 мая. Тогда во временно оккупированном Луганске 15 мая было слышно два взрыва. Вспыхнул пожар на территории бывшего авиационного училища штурманов, где размещались российские оккупанты.
- В CNN сообщали, что информацию об использовании ракет Storm Shadow против оккупантов подтвердили три западных чиновника, которые знакомы с этим вопросом. Двое из них из США, а один – из другой страны Запада.