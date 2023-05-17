Результаты боевого применения заметны: где ВСУ могли использовать Storm Shadow

Издание CNN сообщило, что ВСУ уже применяют ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Украинские бойцы могли применить вооружение для недавнего "хлопка" в Луганске.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Россия начала активно утверждать, что в Луганск прилетела именно ракета Storm Shadow.

К теме Ракеты Storm Shadow уже используются против оккупантов, – CNN

"Россияне начали распространять фотографии обломков. Конечно, я не берусь утверждать, насколько эти фотографии аутентичны, зная, кто их распространяет. В то же время из разных источников была информация о том, что это могло быть боевое применение ракеты Шторм Storm Shadow", – заметил он.

Эффективное применение Storm Shadow

По мнению Александра Мусиенко, взрывы в Луганске, которые повлекли серьезные разрушения для оккупантов, уничтожили российское оружие, связаны с попаданием ракет Storm Shadow.

Думаю, что результаты боевого применения заметны. Так мощно в Луганск ничего не прилетало, а тут вдруг по российским объектам, где было оружие и скопление силы, эффективно прилетает. Либо это такое стечение обстоятельств, либо это уже успешное боевое применение,

– убежден он.

Военный эксперт обратил внимание, что россияне уже хвастаются, что якобы их системы ПВО уже успешно сбивают ракеты Storm Shadow.

Мусиенко о ракетах Storm Shadow: смотрите видео

Россияне боятся Storm Shadow

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Минобороны Украины пока не комментирует информацию о применении Storm Shadow, потому что держит паузу.

Он подчеркнул, что захватчики очень боятся применения Украиной разных типов беспилотников и ракет, а тем более дальнобойных ракет Storm Shadow. Они постоянно перебрасывают средства ПВО на временно оккупированные территории Украины.

Из-за Storm Shadow россияне очень обеспокоены, поэтому стягивают столько средств ПВО. Они с этой ракетой еще не сталкивались и не знают, как она работает, как ей противодействовать. Для нашего врага это довольно серьезный вызов. Не думаю, что они настолько быстро смогут понять, как правильно противодействовать,

– добавил Мусиенко.

Великобритания предоставила ВСУ ракеты Storm Shadow: главное