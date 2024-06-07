Решение США очень задело Путина: экс-агент КГБ проанализировал новые угрозы Кремля

Украина получила разрешение от США на использование их оружия для ударов по территории России. Однако там против применения вооружения для атак на Москву или Кремль. Владимир Путин угрожает Западу также предоставить оружие другим странам.

Российского диктатора Путина очень задело решение Штатов. Это 24 Каналу заметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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"Думаю, что Путин это может сделать, потому что его очень сильно задело это решение о разрешении бить оружием союзников по территории России", – подчеркнул он.

Путин может передать оружие

Сергей Жирнов отметил, что россияне окончательно заврались. Сначала Кремль объявляет временно оккупированные территории Украины якобы российскими. Туда регулярно прилетает по военным объектам оккупантов. Однако когда Запад позволяет бить Украине по территории России – в Кремле все в ужасе. На самом деле Россия не считает эти регионы своими территориями.

Я думаю, что Путин что-то такое сделает. Передаст хуситам, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. Другое дело – сколько он может передать. У него не хватает вооружения для фронта в Украине. Но чем больше он передаст – тем лучше. Все ракеты, которые он передаст третьим странам, не попадут на фронт в Украине,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Разрешение бить западным оружием по России: главное