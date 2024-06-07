Російського диктатора Путіна дуже зачепило рішення Штатів. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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"Думаю, що Путін це може зробити, тому що його дуже сильно зачепило це рішення щодо дозволу бити зброєю союзників по території Росії", – підкреслив він.
Путін може передати зброю
Сергій Жирнов зазначив, що росіяни остаточно забрехались. Спочатку Кремль оголошує тимчасово окуповані території України буцімто російськими. Туди регулярно прилітає по військових об’єктах окупантів. Однак коли Захід дозволяє бити Україні по території Росії – у Кремлі нажахані. Насправді Росія не вважає ці регіони своїми територіями.
Я думаю, що Путін щось таке зробить. Передасть хуситам, Північній Кореї, Кубі, Венесуелі. Інша справа – скільки він може передати. У нього не вистачає озброєння для фронту в Україні. Але чим більше він передасть – тим краще. Усі ракети, які він передасть третім країнам, не потраплянь на фронт в Україні,
– наголосив ексагент КДБ.
Дозвіл бити західною зброєю по Росії: головне
- Відомо, що 13 країн-партнерів офіційно повідомили, що не проти використання їхньої зброї для атак на країну-агресорку. Мовиться про Францію, Литву, Латвію, Канаду, Швецію, Естонію, Польщу, Фінляндію, Чехію, Велику Британію, Нідерланди, Німеччину та США.
- Зокрема, президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримала дозвіл на використання американської зброї для ударів ЗСУ по території Росії. Водночас він категоричний у застосуванні американської зброї для ударів безпосередньо по Москві чи Кремлю.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін натякнув, що удари західною зброєю по території Росії у Кремлі сприймають як "пряму війну" проти країни-агресорки. Він заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, "звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України".