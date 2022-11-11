Ленд-лиз от россиян: Коваленко рассказал, какие виды трофеев получили ВСУ
Российская армия "отступает" из Херсона, оставляя много военной техники. Благодаря такому ленд-лизу в ВСУ попали образцы современных танков и другого оружия.
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что о количестве попавшей к нам российской трофейной техники еще рано говорить. Пока ее только собирают. Также многие ее образцы находятся в заминированном состоянии.
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Т-90М "Прорыв" есть только в России и теперь в Украине
Коваленко отметил, что большое количество тяжелой и легкой бронированной техники осталось на Правом берегу Днепра.
Так называемая эвакуация российских оккупантов происходила с использованием автомобильного транспорта – КАМАЗ, "Уралов". Гусенечную технику в большинстве своем они оставили. А колесную пытались эвакуировать,
– отмечает эксперт.
Обозреватель считает, что в рамках "ленд-лиза" к ВСУ попадут танки Т-62М, Т-60 и другие модификации.
"Меня удивило, что уже нашли танк Т-90М "Прорыв" – на сегодняшний день это последняя модернизация танков Т-90 в России", – отмечает Коваленко.
По его словам, сейчас Украина на своем вооружении имеет больше танков Т-90, чем Туркменистан. А также Украина – вторая страна, которая имеет самый современный танк. Кроме нее такие танки имеет только Россия.
Среди трофеев преимущественно советские образцы
Коваленко отметил, что среди трофеев украинцев тоже очень редкие модификации ББМ. К примеру, БМП-1АМ "Бусурманин" – это искусственная модернизация БМП-1.
Даже в России их немного. А в Украине на вооружении уже четыре единицы таких БМП – довольно редких. Также есть информация, что во время полномасштабной войны с Россией, таких БМП было уничтожено 14 единиц,
– заметил собеседник.
Эксперт рассказал, что трофеи будут увеличиваться. Но вряд ли среди них будут в большом количестве качественные, такие как Т-90, БМП-1АМ, Тайфун-К. Преимущественно это будут советские образцы, снятые с сохранения.
Какие российские трофеи получили ВСУ: смотрите видео
Трофейная техника на вооружении Украины: коротко
- Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что Россия – один из крупнейших "поставщиков" техники для ВСУ. За первые 200 дней войны украинским военным удалось захватить 1598 единиц разной техники россиян.
- Трофейную технику украинские воины используют повторно или используют в качестве запчастей, а также перерабатывают. В ВСУ показали собственную разработку, собранную нашими бойцами из российской техники.
- Военный и общественный активист Евгений Карась рассказал, что новые подразделения ВСУ вооружаются 70-80% трофейной техникой россиян.