Ленд-лиз от россиян: Коваленко рассказал, какие виды трофеев получили ВСУ

Российская армия "отступает" из Херсона, оставляя много военной техники. Благодаря такому ленд-лизу в ВСУ попали образцы современных танков и другого оружия.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что о количестве попавшей к нам российской трофейной техники еще рано говорить. Пока ее только собирают. Также многие ее образцы находятся в заминированном состоянии.

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Т-90М "Прорыв" есть только в России и теперь в Украине

Коваленко отметил, что большое количество тяжелой и легкой бронированной техники осталось на Правом берегу Днепра.

Так называемая эвакуация российских оккупантов происходила с использованием автомобильного транспорта – КАМАЗ, "Уралов". Гусенечную технику в большинстве своем они оставили. А колесную пытались эвакуировать,

– отмечает эксперт.

Обозреватель считает, что в рамках "ленд-лиза" к ВСУ попадут танки Т-62М, Т-60 и другие модификации.

"Меня удивило, что уже нашли танк Т-90М "Прорыв" – на сегодняшний день это последняя модернизация танков Т-90 в России", – отмечает Коваленко.

По его словам, сейчас Украина на своем вооружении имеет больше танков Т-90, чем Туркменистан. А также Украина – вторая страна, которая имеет самый современный танк. Кроме нее такие танки имеет только Россия.

Среди трофеев преимущественно советские образцы

Коваленко отметил, что среди трофеев украинцев тоже очень редкие модификации ББМ. К примеру, БМП-1АМ "Бусурманин" – это искусственная модернизация БМП-1.

Даже в России их немного. А в Украине на вооружении уже четыре единицы таких БМП – довольно редких. Также есть информация, что во время полномасштабной войны с Россией, таких БМП было уничтожено 14 единиц,

– заметил собеседник.

Эксперт рассказал, что трофеи будут увеличиваться. Но вряд ли среди них будут в большом количестве качественные, такие как Т-90, БМП-1АМ, Тайфун-К. Преимущественно это будут советские образцы, снятые с сохранения.

Какие российские трофеи получили ВСУ: смотрите видео

Трофейная техника на вооружении Украины: коротко