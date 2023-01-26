Хватит ли западных танков, чтобы изменить ход войны в Украине: анализ NYT

Западные союзники пообещали прислать Украине не менее 105 танков. По словам военного командования, это гораздо меньше, чем нужно нашим защитникам. Тем более, до того как танки вступят в бой, могут пройти месяцы.

Решения Германии и Соединенных Штатов о предоставлении Украине боевых танков обусловили дополнительные заявления о военной помощи со всей Европы. Однако для обучения украинских бойцов необходимо много времени.

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Какие страны предоставят боевые танки

Наибольшее пожертвование поступает от США – 31 танк M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. К слову, Abrams – одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы требуется специальная подготовка, обслуживание и топливо.

Американские чиновники заявили, что пройдет минимум несколько месяцев, прежде чем Abrams доставят на поле боя.

Германия и Польша обязались прислать по 14 танков, а Лондон прогнозирует поставки своих Challenger 2 в течение нескольких недель. Министр обороны Германии Борис Писториус прогнозировал, что Берлину понадобится три – четыре месяца, чтобы отправить свои Leopard 2.

Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия – еще восемь. Также заявления о предоставлении танков сделали Испания, Финляндия и Нидерланды.

А Франция, в свою очередь, рассматривает возможность предоставления Украине своих боевых танков Leclerc. Кроме того, Дания заявила, что может отправить 20 швейцарских танков Piranha в Украину.

То есть, по меньшей мере 105 западных танков прибудут в Украину.

Достаточно ли этих танков Украине

Украинские военные давно заявляли, что им нужно 300 западных танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Следует отметить, что европейские армии имеют на вооружении не менее 2 000 танков Leopard 2 и сотни других видов западных танков.

Военный историк из Корнельского университета Дэвид Силби отметил, что если бы Запад мог поставить от 500 до 1000 танков, это имело бы огромное значение для украинцев и войны.

Сколько времени понадобится на обучение

По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, часть украинских бойцов приедет в британские тренировочные лагеря в ближайшие дни, чтобы начать обучение на танках Challenger 2.

Военные эксперты Международного института стратегических исследований отмечают, что для того, чтобы научиться управлять танками Leopard 2, украинским военным может понадобиться всего три – четыре недели.

Но, по словам американских чиновников, обучение на Abrams будет продолжаться гораздо дольше, поскольку эти танки обладают рядом особенностей.

Как танки попадут на поле боя

Процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину остается одним из секретных положений. Это делают для того, чтобы избежать атаки россиян на дороги и железнодорожные пути.

Однако военные эксперты говорят, что всю технику будут маскировать и поставлять в темноте. Большинство оружия будут доставлены либо на железнодорожных вагонах, либо на бортовых грузовиках.

Эксперты считают, что железная дорога – это самый быстрый и безопасный способ перемещения брони, учитывая, что длинные колонны бортовых грузовиков, скорее всего, привлекут внимание России.

Чтобы довести танки и другую бронетехнику на поле боя, потребуется слишком много времени, топлива и запчастей. Так что риски перевозки такого количества техники настолько велики, что вместо того, чтобы западные силы или подрядчики доставляли ее в зону конфликта, украинские войска сами должны забрать оружие со складов на территории НАТО.

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