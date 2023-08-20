Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Олег Подорожний. Он вспомнил, что еще в начале августа глава МИД России Сергей Лавров заявлял о "ядерной угрозе" самолетов F-16.
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Россия меняет "красные линии"
Олег Подорожный подчеркнул, что в России постоянно делают заявления о так называемых "красных линиях". Еще когда Украине предоставляли противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin, в Кремле вопили, что это чуть ли не "нападение на Россию". Потому особых реакций на F-16 тоже не будет.
Реакция уже была в июне. Россияне уже тогда понимали, что вопросы передачи самолетов либо решаются, либо на финальной стадии, либо это может стать доводом для "пинг-понга с красными линиями". Лавров заявил, что передачу F-16 Россия будет считать эскалацией на ядерном фронте, потому что F-16 могут нести боеголовки,
– сказал он.
Украина получит F-16: последние новости
- Владимир Зеленский 20 августа прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Он с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте договорился о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине. Это произойдет после тренировки наших пилотов и инженеров. Президент Украины заявил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16.
- Украинский лидер отметил, что эти самолеты Украина использует для того, чтобы "держать российских террористов подальше от украинских городов и сел". Он заверил, что это еще один шаг по усилению воздушного щита Украины.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что сейчас происходит языковое обучение украинских пилотов. Военное обучение должно начаться как можно быстрее. Впоследствии обучение перейдет в Румынию. Все будут делать очень быстро. Приоритетом является работа над инфраструктурой. Нужно, чтобы самолеты могли взлететь и безопасно сесть в Украине.
- Вместе с Нидерландами Дания объявила о передаче самолетов F-16 сразу после завершения учений украинских пилотов и инженеров. Страна уверена, что истребители помогут Украине эффективно обороняться от России. Следует отметить, что Дания и Нидерланды возглавили создание коалиции, которая будет учить украинцев использовать F-16.
- Заметим, что Владимир Зеленский после Нидерландов отправился с рабочим визитом в Данию. Президент Украины подчеркнул, что готовятся дополнительные хорошие новости для украинских воинов, есть движение относительно F-16.