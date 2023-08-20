Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Олег Подорожній. Він пригадав, що ще на початку серпня очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров заявляв про "ядерну загрозу" літаків F-16.

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Росія змінює "червоні лінії"

Олег Подорожній підкреслив, що у Росії постійно роблять заяви щодо так званих "червоних ліній". Ще коли України надавали протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin, у Кремлі волали, що це мало не "напад на Росію". Тому особливих реакцій на F-16 теж не буде.

Реакція вже була у червні. Росіяни вже тоді розуміли, що питання передачі літаків або вирішуються, або на фінальній стадії, або це може стати аргументом для "пінг-понгу з червоними лініями". Лавров заявив, що передачу F-16 Росія вважатиме як ескалацію на ядерному фронті, бо F-16 можуть нести боєголовки,

– сказав він.

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