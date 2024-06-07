Макрон не боится Путина: сколько бомбардировщиков Mirage 2000 может получить Украина
Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Франция предоставит Украине боевые самолеты Mirage 2000. В рамках военной помощи состоится и программа по подготовке пилотов для управления этими машинами.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что бомбардировщик Mirage 2000 станет мощным дополнением самолетов F-16. Он добавил, что французский истребитель является его аналогом.
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Особенности Mirage 2000
Петр Черник отметил, что Mirage 2000 является "родным носителем" ракет SCALP и Storm Shadow, что увеличивает их эффективность.
Mirage 2000 очень быстрый – скорость более двух тысяч километров в час. Он может работать в режиме перехватчика, потому что имеет ракеты R 530 с радиусом поражения до 40 километров,
– отметил военный эксперт.
Психологический аспект
Заявления Макрона о поддержке Украины остро воспринимают в Москве, ведь это не на пользу Владимиру Путину, который хочет захватить часть украинских территорий.
Макрон первый, кто демонстрирует отсутствие страха перед Путиным и это прекрасно. Я думаю, что во Франции рассматривают передачу не более чем 6 самолетов. Если будет полноценная эскадрилья, то есть 12 машин, то это будет прекрасно,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Военная помощь от Франции
- Вскоре Украина получит новую военную помощь от Франции, а именно боевые самолеты Mirage 2000. Также предусматривается программа подготовки украинских пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
- Украина может получить самолеты Mirage 2000 от Франции для ударов по воздушным и наземным целям. В то же время спикер Воздушных сил Илья Евлаш в телемарафоне не стал комментировать этот вопрос, подчеркнув, что сейчас приоритетом для украинских защитников является F-16.
- Французские СМИ сообщили, что Макрон может вскоре объявить о создании коалиции военных инструкторов, посвятив это визиту Зеленского во Францию. Зеленский отмечал, что "нам никто ничего не предлагал", а идея о войсках НАТО в Украине пока не имеет конкретных черт.