Макрон не боится Путина: сколько бомбардировщиков Mirage 2000 может получить Украина

Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Франция предоставит Украине боевые самолеты Mirage 2000. В рамках военной помощи состоится и программа по подготовке пилотов для управления этими машинами.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что бомбардировщик Mirage 2000 станет мощным дополнением самолетов F-16. Он добавил, что французский истребитель является его аналогом.

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Особенности Mirage 2000

Петр Черник отметил, что Mirage 2000 является "родным носителем" ракет SCALP и Storm Shadow, что увеличивает их эффективность.

Mirage 2000 очень быстрый – скорость более двух тысяч километров в час. Он может работать в режиме перехватчика, потому что имеет ракеты R 530 с радиусом поражения до 40 километров,

– отметил военный эксперт.

Психологический аспект

Заявления Макрона о поддержке Украины остро воспринимают в Москве, ведь это не на пользу Владимиру Путину, который хочет захватить часть украинских территорий.

Макрон первый, кто демонстрирует отсутствие страха перед Путиным и это прекрасно. Я думаю, что во Франции рассматривают передачу не более чем 6 самолетов. Если будет полноценная эскадрилья, то есть 12 машин, то это будет прекрасно,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Военная помощь от Франции