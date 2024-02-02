России придется перевезти все склады: чем опасны для Путина бомбы GLSDB, которые будет иметь Украина
США предоставят Украине реактивные снаряды GLSDB – это бомбы малого диаметра наземного базирования. Оружие способно поражать вражеские цели на расстоянии до 150 километров. Пока неизвестно, в каком количестве и когда именно их получит наше государство.
Экс-командир роты батальона “Айдар” рассказал в эфире 24 Канала, куда ими можно бить и в чем их особенность. GlSDB – это новая разработка, которая действительно уникальна. Фактически, это гибрид авиационной бомбы и стартового модуля от ракеты до HIMARS. Собственно, выстреливаться они будут именно из этой системы.
Важно Удивительная точность и неуловимые для ПВО: на что способны "умные" бомбы GLSDB, которые получит Украина
"Мы увидим на что они реально способны, потому что мы будем первыми пользователями этого оружия в мире. Даже армия США их еще не имеет. Это совершенно новая разработка, она только в 2023-м году прошла полигонные испытания. Боевого применения, вообще, нигде никогда не было. Наше будет первым. Надежды достаточно серьезные", – отметил бывший командир роты батальона "Айдар".
Какую беду GLSDB могут наделать врагу
Вес GLSDB такой как у авиационной бомбы. Она гораздо больше, чем артиллерийский снаряд. Может бить до 150 километров. Это вдвое больше, чем те ракеты к HIMARS, которые имеет на вооружении Украина. Сейчас украинские военные могут наносить удар максимально на 70 километров.Интересно! Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и ее можно корректировать.
Даже в пределах 70 километров у россиян поменялась вся логистика. С появлением HIMARS оккупантам пришлось полностью перестраивать все логистические маршруты. А также расположение командных пунктов и систему управления войсками. Это, в свою очередь, врагу плохо дается.
Если мы сможем доставать не на 70 километров, а на 150 – это опять заставит их полностью перестраивать систему управления войсками в бою. В частности, расположение всех складов. Это действительно очень серьезно. Конечно, многое будет определяться количеством,
– подчеркнул Дикий.
Будем надеяться, что Украине предоставят GLSDB сотнями, а не десятками. В таком случае бомбы могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их дадут несколько десятков единиц – это приятное дополнение.
Как ATACMS помогли на Херсонщине
По словам военного, Украина имеет ракеты ATACMS, которые достают на 160 километров и запускаются с комплексов HIMARS. Однако нас ограничивает то, что этого оружия предоставили несколько десятков единиц.
Именно эти ракеты определили ход боев, например, на Херсонщине. После того, как Силы обороны накрыли аэродромы, с которых летали российские боевые вертолеты – им пришлось их перебазировать. Поэтому с нынешних аэродромов россиянам теперь далеко летать на фронт.
Вертолет – не самолет, он так далеко не летает, он "жрет" очень много горючего. Они теперь вынуждены очень ограничить использование вертолетов на фронте,
– подчеркнул Евгений Дикий.
Что известно о бомбах GLSDB, которые получит Украина
- Впервые США официально объявили о передаче Украине бомб GLSDB в начале февраля 2023 года. Однако перед отправкой американские военные испытали бомбы. Вскоре Politico сообщило, что наше государство может получить первую партию реактивных снарядов 31 января 2024 года.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что GLSDB характеризуются высокоточностью и они летят по баллистической траектории, что может доставить хлопот российской ПВО. Кроме того, основная особенность этих бомб – большая дистанция применения.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы GLSDB уже направляются к украинским военным. Перед этим представитель Пентагона Патрик Райдер также признал, что США начали процесс передачи этого оружия Украине. Однако из соображений безопасности о сроках поставки и его количество не разглашал.