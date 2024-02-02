России придется перевезти все склады: чем опасны для Путина бомбы GLSDB, которые будет иметь Украина

США предоставят Украине реактивные снаряды GLSDB – это бомбы малого диаметра наземного базирования. Оружие способно поражать вражеские цели на расстоянии до 150 километров. Пока неизвестно, в каком количестве и когда именно их получит наше государство.

Экс-командир роты батальона “Айдар” рассказал в эфире 24 Канала, куда ими можно бить и в чем их особенность. GlSDB – это новая разработка, которая действительно уникальна. Фактически, это гибрид авиационной бомбы и стартового модуля от ракеты до HIMARS. Собственно, выстреливаться они будут именно из этой системы.

Важно Удивительная точность и неуловимые для ПВО: на что способны "умные" бомбы GLSDB, которые получит Украина

"Мы увидим на что они реально способны, потому что мы будем первыми пользователями этого оружия в мире. Даже армия США их еще не имеет. Это совершенно новая разработка, она только в 2023-м году прошла полигонные испытания. Боевого применения, вообще, нигде никогда не было. Наше будет первым. Надежды достаточно серьезные", – отметил бывший командир роты батальона "Айдар".

Какую беду GLSDB могут наделать врагу

Вес GLSDB такой как у авиационной бомбы. Она гораздо больше, чем артиллерийский снаряд. Может бить до 150 километров. Это вдвое больше, чем те ракеты к HIMARS, которые имеет на вооружении Украина. Сейчас украинские военные могут наносить удар максимально на 70 километров.

Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и ее можно корректировать.

Даже в пределах 70 километров у россиян поменялась вся логистика. С появлением HIMARS оккупантам пришлось полностью перестраивать все логистические маршруты. А также расположение командных пунктов и систему управления войсками. Это, в свою очередь, врагу плохо дается.

Если мы сможем доставать не на 70 километров, а на 150 – это опять заставит их полностью перестраивать систему управления войсками в бою. В частности, расположение всех складов. Это действительно очень серьезно. Конечно, многое будет определяться количеством,

– подчеркнул Дикий.

Будем надеяться, что Украине предоставят GLSDB сотнями, а не десятками. В таком случае бомбы могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их дадут несколько десятков единиц – это приятное дополнение.

Как ATACMS помогли на Херсонщине

По словам военного, Украина имеет ракеты ATACMS, которые достают на 160 километров и запускаются с комплексов HIMARS. Однако нас ограничивает то, что этого оружия предоставили несколько десятков единиц.

Именно эти ракеты определили ход боев, например, на Херсонщине. После того, как Силы обороны накрыли аэродромы, с которых летали российские боевые вертолеты – им пришлось их перебазировать. Поэтому с нынешних аэродромов россиянам теперь далеко летать на фронт.

Вертолет – не самолет, он так далеко не летает, он "жрет" очень много горючего. Они теперь вынуждены очень ограничить использование вертолетов на фронте,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Что известно о бомбах GLSDB, которые получит Украина