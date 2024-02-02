Екскомандир роти батальйону "Айдар" розповів в етері 24 Каналу, куди ними можна бити й в чому їхня особливість. GlSDB – це нова розробка, яка дійсно унікальна. Фактично, це гібрид авіаційної бомби та стартового модуля від ракети до HIMARS. Власне, вистрілюватися вони будуть саме з цієї системи.

Важливо Дивовижна точність і невловимі для ППО: на що здатні "розумні" бомби GLSDB, які отримає Україна

"Ми побачимо на що вони реально здатні, тому що ми будемо першими користувачами цієї зброї у світі. Навіть армія США їх ще не має. Це абсолютно нова розробка, вона тільки у 2023-му році пройшла полігонні випробування. Бойового застосування, загалом, ніде ніколи не було. Наше буде першими. Сподівання достатньо серйозні", – зазначив колишній командир роти батальйону "Айдар".

Якого лиха GLSDB можуть наробити ворогу

Вага GLSDB така як в авіаційної бомби. Вона набагато більша, ніж артилерійський снаряд. Може бити до 150 кілометрів. Це вдвічі більше, ніж ті ракети до HIMARS, які має на озброєнні Україна. Зараз українські військові можуть завдавати удару максимально на 70 кілометрів.

Цікаво! Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та її можна коригувати.

Навіть у межах 70 кілометрів у росіян помінялася вся логістика. З появою HIMARS окупантам довелося повністю перебудовувати всі логістичні маршрути. А також розташування командних пунктів та систему управління військами. Це, своєю чергою, ворогу погано дається.

Якщо ми зможемо діставати не на 70 кілометрів, а на 150 – це знову змусить їх повністю перебудовувати систему управління військами в бою. Зокрема, розташування всіх складів. Це дійсно дуже серйозно. Звичайно, багато що буде визначатися кількістю,

– наголосив Дикий.

Будемо сподіватися, що Україні нададуть GLSDB сотнями, а не десятками. У такому разі бомби можуть достатньо серйозно вплинути на хід бойових дій. Якщо ж їх дадуть кільканадцять одиниць – це приємне доповнення.

Як ATACMS допомогли на Херсонщині

За словами військового, Україна має ракети ATACMS, які дістають на 160 кілометрів та запускаються з комплексів HIMARS. Однак нас обмежує те, що цієї зброї надали кілька десятків одиниць.

Саме ці ракети визначили перебіг боїв, наприклад, на Херсонщині. Після того, як Сили оборони накрили летовища, з яких літали російські бойові гелікоптери – їм довелося їх перебазувати. Відтак з нинішніх аеродромів росіянам тепер далеко літати на фронт.

Гелікоптер – не літак, він так далеко не літає, він "жере" дуже багато пального. Вони тепер змушені дуже обмежити використання гелікоптерів на фронті,

– підкреслив Євген Дикий.

Що відомо про бомби GLSDB, які отримає Україна