Украина получит от США "мозг" для дронов – 33 тысячи систем Skynode уже в пути, – FT

С начала полномасштабного вторжения России Украина стала полигоном для новейших военных технологий. Киев считают дроновой столицей мира, с обширной сетью поставок комплектующих.

Американо-немецкая компания Auterion поставит Украине 33 тысячи "ударных комплектов" с искусственным интеллектом для дронов. Они будут отправлены до конца 2025 года в рамках нового контракта с Пентагоном, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Что известно о поставках Украине беспилотников с ИИ?

Генеральный директор компании Лоренц Майер отметил, что Auterion уже поставляла тысячи систем, которые используются в украинских дронах, однако новая поставка является "в десять раз масштабнее". Это стало возможным благодаря контракту почти на 50 миллионов долларов, заключенному с Министерством обороны США.

Обратите внимание! "Ударные комплекты" от Auterion – это миниатюрные компьютеры Skynode, которые включают камеру, радиомодуль и работают на фирменном ПО. Они превращают обычные дроны в "оружие с ИИ", которое невозможно заглушить. Система способна отслеживать движущуюся цель с расстояния до 1 километра.

Соглашение входит в рамки программы военной помощи Украине. В то же время оно не является частью "мегазаказа" дронов, который обсуждался между Трампом и Зеленским.

Как отметил Майер, Auterion стала пионером в сфере совместного производства между США и Украиной.

Это признание того, что опыт, полученный в Украине, имеет значение. Это поддержка Украины, но также – технологии, которые хотят получить страны НАТО,

– сказал он.

Гендиректор добавил, что компания не намерена конкурировать с украинской дроновой индустрией: "В Украине фантастическая дроновая промышленность. Мы хотим добавить то, чего у них еще нет – решения, что больше ориентированы на программное обеспечение и современные типы войны".