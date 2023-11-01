Могли бы переломить ход войны на отдельном плацдарме, – Черник о преимуществах истребителей F-16

Украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Когда ВСУ получат первые несколько пар таких самолетов, будут использовать их как зенитно-ракетный комплекс.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, изначально F-16 задумывались как зенитно-ракетный комплекс как раз для борьбы с крылатыми ракетами.

Читайте также Летчик должен быть готов идти в бой: Игнат рассказал об обучении наших пилотов на F-16

"Думаю, что первые несколько пар таких самолетов начнут работать как зенитно-ракетный комплекс. F-16 изначально задумывались как зенитно-ракетный комплекс именно для борьбы с крылатыми ракетами. Под ракету AIM-9 Sidewinder, затем AIM-7 Sparrow. Только последние десятилетия появилась дальнобойная ракета AIM-120 AMRAAM", – сказал он.

Могут изменить ситуацию на поле боя

Петр Черник отметил, что достаточное количество самолетов F-16, снаряженное крылатыми авиабомбами AGM-154 JSOW, могло бы изменить ход войны на отдельном плацдарме.

Машина может успешно уничтожать на расстояниях до 100 – 120 километров все, что есть в их воздухе. Имеет отличную систему прицеливания, прекрасный радар и совершенствуется. Может работать на больших расстояниях с подобными себе. При достаточном количестве дальнобойных ракет воздух – воздух можно существенно изменить ситуацию на поле боя,

– убежден военный эксперт.

Черник о преимуществах истребителей F-16: смотрите видео

F-16 для Украины: последние новости