Враг будет охотиться за ними: названа главная причина задержки передачи F-16 Украине

Украина до сих пор не получила от партнеров F-16. Хотя на саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля было объявлено, что эти самолеты уже направляются в Украину. Причина длительного процесса передачи истребителей может быть технической.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что может быть много причин, почему такая задержка в передаче F-16. Одна из таких – Украина пока не может обеспечить 100-процентную безопасность тех аэродромов, где они будут расположены.

Смотрите также Партнеры пообещали Украине вдвое больше F-16, чем подготовили пилотов, – Арахамия

2 варианта появления F-16 в небе Украины

По мнению эксперта, сейчас использование F-16 в Украине было бы целесообразным, особенно если бы происходили контрнаступательные действия. ВСУ могут надеяться на то, что эти самолеты появятся до конца лета 2024 года, но неясно в каком формате:

воздушной единицы в небе Украины (но будут базироваться за ее пределами);

воздушной единицы на территории Украины (будут базироваться на украинских аэродромах).

"В первую очередь причина задержки передачи F-16 может быть связана с технической составляющей. Украина не может гарантировать им безопасность на своей территории. Это можно исправить тогда, когда будет предусмотрен такой уровень безопасности, как в Киеве и Киевской области (благодаря наличию Patriot). Поэтому F-16 могут появиться в небе Украины, но не на самой ее территории. Они будут базироваться на аэродроме за пределами Украины", – предполагает Коваленко.

F-16 станут целью №1 для россиян

Когда в Украину начали поставлять западного образца танки, оккупанты устроили за ними охоту, за логистикой, которая привозила их. Они пытались поразить эшелоны, которыми привозили эти танки. Об этом напомнил военно-политический обозреватель, заметив, что аналогично будет происходить и вокруг F-16, если они будут базироваться на украинских аэродромах.

Всему нужна защита. Когда выяснилось, что система Patriot уже есть в Киеве, то россияне почти 2 месяца терроризировали столицу ракетными ударами, пытаясь уничтожить ее. Поэтому для российской армии будет цель №1 – поразить те украинские аэродромы, на которых будут расположены F-16,

– уверен Коваленко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно хотя бы 128 таких самолетов, чтобы получить доминирование над противником в небе. Россия ежедневно использует против Украины 300 самолетов. По информации издания Bloomberg, Украина может получить 6 самолетов этим летом и в целом 20 – до конца 2024 года.