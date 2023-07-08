Американцы не боятся Путина, – Пионтковский прокомментировал предоставление Украине кассетных боеприпасов
Украина получит от США кассетные боеприпасы. Американцы и Запад в целом перестали бояться кремлевского диктатора Владимира Путина, потому что он не наказал Евгения Пригожина после попытки "переворота" в России.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, после мятежа Пригожина произошло падение власти Путина.
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Риторика Байдена изменилась
Пионтковский отметил, что бунт вагнеровцев 23 – 24 июня имел последствия как внутри России, так и для Украины и США. Путина не наказал Пригожина, поэтому его позиции ослабли. Вашингтон это отлично понимает.
Публицист обратил внимание, как изменилась риторика президента США Джо Байдена после мятежа Пригожина. Сначала американцы звонили в Москву и уверяли, что они не имеют к этому отношения. Впоследствии лидер Штатов заявил, что Путин ослаб.
Через некоторое время в американской прессе появилась информация со ссылкой на источники во власти США о принятии двух решений: передача ATACMS и кассетных боеприпасов.
Американцы перестали бояться Путина. Если Путин не может приказать убить Пригожина, то как он прикажет нанести ядерный удар? Сейчас возможность использования ядерного оружия Путиным просто нулевая. Такой приказ может отдать только "пахан" в обстановке абсолютного покорения, дисциплины,
– подчеркнул он.
Как подчеркнул оппозиционер, о падении власти Путина свидетельствуют многие решения Запада. Сейчас уже 22 страны официально поддерживают вступление Украины в НАТО.
Пионтковский о падении власти Путина: смотрите видео
Украина получит от США кассетные боеприпасы
- США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов. В него войдут кассетные боеприпасы, которые наше государство просило уже давно. Чтобы получить их, Украина предоставила письменные гарантии о минимизации рисков для гражданских.
- Президент США Джо Байден отметил, что решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины "было очень трудным", ему понадобилось определенное время, чтобы пойти на соответствующее решение. В то же время он отметил важность снарядов, которых постоянно не хватает на поле боя.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это "своевременный, масштабный и очень большой пакет оборонной помощи США". Он отметил, что расширение оборонных возможностей даст нам новые инструменты для деоккупации наших территорий и приближения мира.