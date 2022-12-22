Передача Украине ПВО Patriot – психологический перелом, дальше будет больше, – аналитик из США

В Соединенных Штатах объявили о новом пакете военной помощи, предусматриваемом ЗРК Patriot. Это повлечет предоставление другого оружия.

Об этом для 24 канала рассказал Армен Чибухчян – историк и политический обозреватель.

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"Предполагаю, что передача Patriot – это психологический перелом. Это очень важно. Надеюсь, что когда передают Patriot, то будут предоставлять еще больше нового оружия. Сейчас передавали преимущественно оружие 1970 – 1980 годов", – считает Чибухчян.

Обратите внимание – Армен Чибухчан о военной помощи от США: смотрите видео

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По мнению политического обозревателя, Patriot имеют стратегическое значение для США. Следовательно, передача ЗРК означает, что США готовы предоставлять больше. Кроме этого, Америка должна быть уверена – ни одна установка не попадет в руки россиян.

Более того, очень важно, чтобы эти Patriot не были уничтожены, потому что это будет очень неприятно для военных США и имиджа американского оружия. США понимают – Украине нужно передавать все, чтобы успех был перманентным. Надеюсь, что после Patriot передадут Абрамс, танки, – отметил Чибухчян.



Зачем Украине Patriot / Инфографика 24 канала

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