Все идет по плану, – Воздушные силы о подготовке украинских защитников с Patriot

В ходе визита Зеленского в США стало известно о передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Наши военные проходят обучение, чтобы использовать установки.

Во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какая сейчас ситуация. Он отметил, что украинские защитники очень быстро овладевают техникой, которую нам передают международные партнеры.

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Овладение Patriot следует по плану

Все идет по плану. Всё будет хорошо. Все будут учиться и овладевать техникой. Как видим, это не первая техника для Воздушных сил, которую осваивают наши специалисты. И делают это очень быстро, и очень качественно,

– подчеркнул Игнат.

Он отметил, что было бы очень хорошо, если бы наши военные имели возможность изучать и другое более технологичное оружие. Речь идет о тех же самолетах, если бы нам их наконец-то передали. В то же время Игнат подчеркнул, что у него не возникает никаких сомнений в том, что "наши овладеют (Patriot – 24 Канал) и быстро это сделают",

Когда может быть следующая массированная атака

Юрий Игнат во время телемарафона заметил, что эта тема очень сенситивна. Он отметил, что такими прогнозами больше не разбрасываются, чтобы не тревожить лишний раз украинцев.

Напоминаем, что оккупанты могут атаковать в любой момент. Ваша задача не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только звучит сирена – отправляйтесь к укрытию и находитесь там до отбоя. Даже удара беспилотником достаточно, чтобы нанести немалый вред и беды. Помните об этом.

В то же время Игнат убедил, что ПВО продолжает готовиться к возможной массированной ракетной атаке. Более того, работа во время ударов до Нового года и после него продемонстрировала, что Противовоздушная оборона изрядно окрепла. Это стало возможным также благодаря помощи международных партнеров, которой стает все больше.

Не в последнюю очередь речь идет о ракетах Sea Sparrow, которые нам передадут США. Ими из установок "Бук" наши военные смогут сбивать дроны-камикадзе. Напомним, что в первые два дня нового года враг совершил несколько массированных атак "Шахидами". В общей сложности он выпустил более 80 таких БПЛА. Все удалось сбить.