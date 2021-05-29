Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства

Заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО состоялось 28 мая. В частности, во время встречи, которую провели в комбинированном формате, представили обновленный пакет Целей партнерства для Украины до 2025 года.

В этом пакете – задачи и мероприятия, рассчитанные на ближайшие 4 года. Также перечислены силы и средства, которые Киев готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса.

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О задачах, которые поставлены перед Украиной, – это реформирование сектора обороны и безопасности.

Украинскую делегацию представлял заместитель министра обороны

Заседание состоялось, как в штаб-квартире НАТО, так и в онлайн-режиме. Украинскую делегацию представлял заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, а также делегаты от МВД, Минобороны, ВСУ, Минветеранов, СБУ и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Украину назвали одним из важнейших партнеров НАТО

Что касается делегации Альянса, то в нее вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО.

Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии способностей сил безопасности и обороны,

– отметил помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза.

Петренко, в свою очередь, заверил, что Украина приближается к стандартам НАТО – усиливает способности Минобороны и ВСУ.

Какие задачи для Украины определили во время заседания:

Трансформация системы управления ВСУ.

Достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях.

Следующий этап согласования документа – направление на рассмотрение Североатлантического совета.

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