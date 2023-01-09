Ракеты для "Бука", – военный эксперт назвал преимущества Sea Sparrow

В последнем пакете военной помощи Украине от США должны быть зенитные ракеты Sea Sparrow, которые теперь украинские военные смогут использовать для своих ЗРК "Бук".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. До недавнего времени у ВСУ был дефицит ракет к "Букам", но с поставкой Sea Sparrow эта проблема будет решена.

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По его словам, с каждым запуском советских ракет из "Буков" их запас уменьшается. К тому же ЗРК "Бук" не поставляли в советское время в страны Варшавского договора. Определенное количество имела Финляндия, получившая их уже 90-е годы от России.

"Надо понимать, что ракеты для "Бука" Украина сама не производит и брать их довольно сложно где. Ведь количество этих комплексов и ракет к ним у наших союзников крайне ограничено", - подчеркнул он.

Как Sea Sparrow решат проблему дефицита ракет к "Букам": смотрите видео

Теперь "Буки" не встанут "на парковку"

Военный эксперт отметил, что интеграция Sea Sparrow в "Бук" – это настоящая загадка, потому что научного ответа, как это произошло, не существует.

Это даже сложнее, чем интеграция противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM под крыло советских МиГ-29. Это сделали украинские инженеры в сотрудничестве с американскими,

– напомнил он.

Катков отметил, что была проведена огромная работа, и теперь все "Буки", которые есть в Украине, можно использовать для выполнения ими своих боевых задач.

"Sea Sparrow – достаточно популярная ракета. Сейчас она снимается с вооружения, однако есть значительные ее запасы. Ее возможности почти идентичны возможностям "Бука". Поэтому теперь вопрос, где брать ракеты к "Букам" с учетом Sea Sparrow, решен", – считает Олег Катков.

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