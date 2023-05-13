От ударов по тылу до уничтожения важных объектов: как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ

Великобритания объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow. С таким вооружением ВСУ будут попадать в тыловые пункты управления России и военные объекты врага.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, важно уничтожить логистические поставки россиян.

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Возможности ракеты Storm Shadow

Юрий Игнат отметил, что Storm Shadow – это ракеты воздушного базирования, которые могут лететь на достаточно большое расстояние. Это вооружение сможет усилить ВСУ.

Вооружение позволит доставать врага, его тыловые пункты управления, его важные военные объекты, склады боеприпасов, скопление техники и множество целей, которые помогают россиянам вести боевые действия,

– объяснил он.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что логистика является ключевым элементом для обеспечения боевых действий. Поэтому украинским бойцам важно уничтожить логистические поставки оккупантов.

Игнат о ракетах Storm Shadow: смотрите видео

Украина получит ракеты Storm Shadow