От ударов по тылу до уничтожения важных объектов: как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ
Великобритания объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow. С таким вооружением ВСУ будут попадать в тыловые пункты управления России и военные объекты врага.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, важно уничтожить логистические поставки россиян.
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Возможности ракеты Storm Shadow
Юрий Игнат отметил, что Storm Shadow – это ракеты воздушного базирования, которые могут лететь на достаточно большое расстояние. Это вооружение сможет усилить ВСУ.
Вооружение позволит доставать врага, его тыловые пункты управления, его важные военные объекты, склады боеприпасов, скопление техники и множество целей, которые помогают россиянам вести боевые действия,
– объяснил он.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что логистика является ключевым элементом для обеспечения боевых действий. Поэтому украинским бойцам важно уничтожить логистические поставки оккупантов.
Игнат о ракетах Storm Shadow: смотрите видео
Украина получит ракеты Storm Shadow
- Ранее Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вопросы передачи ракет находились в информационном пространстве около полугода. Комментируя, прибыли ли ракеты Storm Shadow в Украину, он сказал: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть".
- Спикер сказал, что не может комментировать, будет ли атаковать Украина с помощью Storm Shadow Крымский мост или другие цели.
- В Минобороны Украины подчеркнули, что Storm Shadow сделают достижимыми вражеские цели по всей временно оккупированной территории Украины. В частности, носители крылатых ракет "Калибр" в Севастопольской бухте и черноморский флот, а скорее флотилия, теперь будут достижимы для ВСУ.