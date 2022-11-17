Швеция предоставит Украине рекордную военную помощь: что вскоре получат ВСУ

Украина получит мощную военную помощь Швеции. Шведский парламент принял решение передать Украине оборонную технику и снаряжение на сумму почти 300 миллионов долларов.

В четверг, 17 ноября, парламент Швеции одобрил предложение финансового комитета и предоставил правительству полномочия передать Украине военную помощь на 3 миллиарда шведских крон.

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Швеция предоставит Украине то, о чем просил Киев

Украина получит от Швеции систему противовоздушной обороны, включая боеприпасы. Также пакет помощи включает в себя бронированную технику, прицельные устройства, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты, палатки и маскировочные сетки.

Это уже девятый пакет помощи Швеции для Украины и он станет самым большим. Об этом ранее заявлял премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он сообщил, что Швеция предоставит Украине то, о чем просил Киев.

Это больший пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих партий вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас,

– заявил премьер.

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи включает необходимую для защиты Украины технику. Он уверен, что это поможет Украине выстоять перед натиском российских ракет в последние недели.

Украина получит рекордную помощь от Финляндии

Финляндия также предоставит Украине дополнительное оборудование и оборудование оборонного характера на 55,6 миллиона евро. Соответствующее решение принял президент по предложению правительства 17 ноября.

Сообщается, что это 10-й пакет военной помощи Украине. При оказании дополнительной помощи учитывались потребности Украины, так и состояние ресурсов Оборонных сил Финляндии.

О военной помощи Украине объявила Германия. ВСУ получат датчики защиты от дронов и глушителей, а также боеприпасы.

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