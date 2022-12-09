Мы получим и "Patriot", и "Абрамсы", и "Леопарды", – эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком

Украина абсолютно точно получит все то оружие, которое ему необходимо для освобождения своих территорий. Западные партнеры начинают это понимать. Это объективное развитие этой войны, и мир осознает, что такое Россия и почему нельзя играть в "игру 2014 года".

О том, что Украина получит всю необходимую номенклатуру оружия, изменение сознания Западных партнеров Украины, потери российской армии, ситуацию в Бахмуте, на ЗАЭС и на фронтах – рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он также рассказал о состоянии украинской энергетики и ее готовности к новым российским ударам.

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Ранее Михаил Подоляк рассказал о том, как закончится война, грядущий бунт в России, "хлопок" на ее территории, ключевые моменты переговоров с Россией, а также проанализировал маниакальное поведение Путина – читайте здесь.

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Россия заявляет, что она сражается с НАТО на территории Украины, якобы здесь нет украинских войск, только НАТО. А как атакуют где-то ядерные самолетики, так начинается - "а это Украина". То есть, сразу мы вспоминаем о ядерных угрозах и понимаем, что, наверное, они остаются лишь угрозами.

Нет никакого НАТО с точки зрения ведения военных действий в Украине. Это в прямом эфире все видят. Это юридический факт. Если российская пропаганда хочет повлиять на жителей Бурятии, рассказывая, что они воюют с НАТО, это их дело.

Россия очень ограничена по времени. Эти пропагандисты будут сидеть на скамейке подсудимых обязательно, потому что это ключевые элементы, спровоцировавшие эту войну геноцидного типа. Это не просто война, как война — это война на убийство гражданского населения, поэтому они получат пожизненные сроки.

Но между тем, если они для Бурятии или для кого-либо рассказывают, что они так мощно, сидя в Останкино, воюют с НАТО – ну и ладно. Но мир все видит в прямом эфире.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Идет война России, которая не спровоцирована, против Украины как таковой, против украинской армии и украинского гражданского населения. Это юридический факт, уже зафиксированный, и он будет базовым фактом для того, чтобы пройти открыто все специальные трибуналы и осудить людей, которые это делали.

А относительно того, что бомбардируют на аэродроме "Энгельс" – бомбардируют сами россияне, вероятно, желающие зайти в саботажные отношения со своим государством и таким образом ускорить финализацию неправильного поведения политической элиты, которую возглавляет господин Путин.

Почему? Потому что чем быстрее они это сделают – тем быстрее Россия пойдет по пути политической трансформации, и будут меньше последствия абсолютно неадекватных действий политической элиты и команды Путина.

Потери русской армии в войне

Мы в прошлый раз называли цифры и потери Украины и России. Но Путин сказал, что 150 тысяч – воюет, призвано, 77 тысяч – находится на первой линии, еще 77 – на второй и третьей линии и еще 150 – где-то в центрах "обучения". Но те, что воюют в Украине, находятся в "группировке". Я пыталась найти сколько это? Это отделение, это взвод, это рот, батальон, дивизион, полк? Что это? Где взялась эта "группировка"?

"Группировка" – это то, что рисуют на карте Путина. Так же как рисовали "группировки", которые должны были заходить на Киев, Чернигов, Львов. Это на карте у них все очень живописно смотрится.

Здесь вопрос, куда отнести те 92 тысячи, которые упаковали в пакетики. К тем 150, которые находятся на учебе, или к тем 150, которые находятся на первой линии?

Эти 92 тысячи – это ударная "группировка", ключевая ударная "группировка". Сегодня они проехали на кладбище России.

Но разберем, о чем говорит Путин. Смотрите, он формировал ударную группировку накануне войны – 235 или 255 тысяч человек. Это контрактная армия, которую они готовили.

Все эти 250 тысяч – это была ударная "группировка", которая зашла по всем направлениям на территорию Украины. Где она сейчас? 92 тысячи – это очень осторожные оценки по поводу того, что потеряла Россия в войне.

Потому нет никакой профессиональной контрактной армии. А когда у тебя нет профессиональной контрактной армии, безусловно, ты истерически ищешь, как пополнить резерв. Потому что ты "на понтах". Он, сидя в зацикленном пространстве, рассказывает, как что-нибудь сделает там со всеми.



Мобилизированные россияне / Фото российских СМИ

И когда ты теряешь профессиональную армию в полном объеме, ты ищешь возможность как-то это пополнить. Ты берешь людей на улицах разных городов России, которые не участвуют в войне, потому что "Россия же не воюет". Ты заявляешь о частичной мобилизации, а это по факту абсолютная мобилизация. И ты отправляешь этих неподготовленных людей на передний край, которые продолжают пополнять ударную "группировку 92 тысяч плюс".

Между тем, россиянам было бы желательно спросить: если у нас так круто все воюют, если мы на таких понтах, у нас все идет по плану, нам равных нет, зачем нам эти 150 тысяч неподготовленных людей на переднем крае? Было бы хорошо, если бы спросили у него – где 250 тысяч начинавших войну? Куда они исчезли?

Скажу о более важной составляющей всего этого процесса. Сегодня в России, насколько я понимаю, в приграничных областях с Украиной (Белгородская, Курская, Рязанская) на 500% – 600% увеличилось количество уголовных правонарушений, которые совершают мобилизованными, набранные из тюрем.

То есть этих зеков мобилизуют, они "заходят" в ЧВК "Вагнера", берут пулемет и идут в Курск кого-то убивать. На 600% увеличилось количество уголовных правонарушений в связи с этой мобилизацией. И это только начало. Россия начинает очень ускоренно загнивать. Это и есть прямые последствия концепции "все пойдем убивать украинцев".

Сейчас мы увеличим возможность защитить свое небо

Уголовных преступлений и вообще преступлений становится больше, а ракет, кажется, становится меньше. Потому что мы помним их тактику, когда в понедельник они устраивают ракетный террор. В этот момент летит на Украину 100 – 150 ракет. Ракетный террор, который был на этой неделе, имел 70 ракет, а на следующий день вечером они смогли лишь шахиды отправить и несколько беспилотников.

С одной стороны, я бы сказал, что это Россия, и у нее все делается через одно место. С другой стороны, я бы не хотел на все это положительно смотреть, потому что у нас есть война. Ракетная способность России вероятно есть. Они истерически стремятся найти на рынке еще определенный объем ракет.

Потому что это единственный инструмент ведения войны сегодня – атака нашей энергетической структуры именно зимой. Они понимают, если не дожмут нас в течение 1 – 1,5 месяцев, у них вообще не будет никакого ресурса о чем-то с нами договариваться. То есть им нужно будет ждать, когда мы освободим все свои территории, а после этого зададим много юридических вопросов.

Поэтому они искренне пробуют каскадные удары. Три волны в один день, или по три волны в два дня и т.д. У них не такие мощные ракетные способности — на 3 – 4 раза. Я опираюсь на оценки очень уважаемого господина Буданова. Он совершенно точно понимает, что происходит с точки зрения материально-технического обеспечения русской армии в России.

То есть наша разведка на 10 голов выше, чем любая российская разведка. Это очень важно, мы должны об этом помнить. Когда я говорю об экспертах, я хочу, чтобы вы понимали, что господин Буданов действительно в теме. И кто-либо из командующих направлений. Например, Тарнавский знает, что происходит на Юге нашей страны. Если вы у него будете спрашивать, он даст вам на 99,7% правдивую информацию, все остальные дадут на 0,7% правды.

Да, Россия хочет это все использовать. Мы должны быть с вами к этому готовы. То есть не нужно бояться, но в то же время не надо говорить, что все уже в прошлом. Мы должны:

физически защищать свою энергетику,

очень внимательно относиться к предупреждениям о тревоге,

обязательно экономить электроэнергию,

вести переговоры с нашими партнерами, и они, кстати, очень эффективны.

Не буду говорить о конкретике. Я ее немного знаю, но мне кажется, что это должно говорить либо Минобороны, либо Верховный Главнокомандующий, либо страны, которые нам помогают именно с системами ПРО. Там есть очень положительные результаты. Я думаю, что мы увеличим возможность защитить свое небо уже прямо сейчас.

Мы должны отработать следующие полтора месяца очень мощно с точки зрения права своей защиты на жизнь именно через защиту энергетической системы. Все, что Россия будет делать, это настолько предсказуемо, что ты сидишь и понимаешь: сейчас выйдет Путин, который будет говорить некоторые вещи, а после этого будут дикие удары по энергетике.

“Очень скоро мы получим и Patriot, и "Абрамсы", и "Леопарды"

Господин Михаил, хотела спросить об энергетике, но вы так заинтриговали меня с системами ПРО и защиты неба, так что давайте тогда о Patriot спрошу. Потому что Германия сказала, что не даст. Сказала, что поставит их в Польше. Поможет ли это Украине или не собьет ли эта система нашу ракету, которая будет лететь на перехват?

Давайте так, я хочу, чтобы вы верили в ПВО Украины. Я хочу, чтобы вы понимали, что кроме нас все остальные – это партнеры. Но все решения мы принимаем сами, и мы сами себя защитим. Да, это тяжело, но защитим.

Давайте я объясню – нет разницы, где там кто-то о чем-то говорит сегодня. Я имею в виду, что немцы передали полякам системы ПВО, которые поставят на границе с Украиной, будут защищать польское небо.

Я хочу вам сказать следующее – поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Абрамсы, и Леопарды и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это все объективно будет на нашей территории через 2 недели, месяц, 2 месяца. Все в том объеме, который нам нужно, у нас будет. Включая ракеты определенных дальностей, снаряды определенных калибров и т.д.



ЗРК "Patriot" / Фото из открытых источников

Почему? Потому что взгляните на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Но тем не менее они изменили идеологию войны. Они четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в "игру 2014 года".

Кроме того, они искренне верят в то, что Украина должна победить. Просто они еще не до конца готовы понять, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях. Мы будем в любом случае доходить до правильного финала.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Они практически поверили, что мы не откажемся от своего дела изгнать Россию со всех своих территорий. И с нами договориться о том, что "а может вы с ними что-нибудь там подпишете, где-то посередине", невозможно. Они в это практически верят.

И потому понимают, что Украине нужно будет постепенно передавать все номенклатуры оружия, и они это делают. Смотрите, в начале войны у нас практически ничего не было. В середине войны у нас была очень ограниченная номенклатура. Сегодня мы имеем практически все, что просим передать, кроме отдельных видов оружия.

В частности, кроме тех же Patriot, но они у нас тоже будут, как и другие системы ЗРК и ПРО. Эти другие системы уже будут. А Patriot будут немного позже. Поэтому, пожалуйста, хочу, чтобы мы, с одной стороны, постоянно говорили к нашим партнерам: "Друзья, все же давайте ускоримся".

Это важно, потому что смотреть на то, как Россия отправляет 100 ракет по энергетическим объектам, а по сути по миллионам гражданских граждан, странно. Это ведь не наступательное оружие, как минимум. Давайте поскорее передадим.

Более того, накануне ООН заявила о том, что украинцев, временно вынужденных покинуть свою страну, 7 миллионов 830 тысяч. Вы понимаете, какое это число. Из них я считаю, что 30 тысяч точно хочет остаться в Европе. Потому что считают, что это круто. А 7 миллионов 800 тысяч хотят вернуться в свою страну, потому что очень любят ее.

И это тоже влияет на мировоззрение наших партнеров. Они понимают, что эти люди хотят уехать со своими детьми и жить под мирным небом Украины. Чтобы это мирное небо, независимо от того, что еще идет война, было, поэтому Украине нужно передать, например, те или иные объемы ЗРК.

И все это будет в Украине. Это логика. Я хочу, чтобы все понимали, есть определенная логика в происходящем. К сожалению, она кровавая для нас. Но, к счастью, для Европы Украина сегодня стоит как ключевой оппонент России.

Ну да. Выбор здесь невелик. Или становитесь домом для 7 миллионов украинцев, и это навсегда, или же помогаете нам оружием, защитой и трансформаторами, энергетику помогаете чинить, чтобы все эти 7 миллионов вернулись домой.

Подождите, а почему для 7 миллионов, для многих? Почему вы думаете, что только украинцы будут убегать? Молдова, страны Балтии, та же Польша. Я не беру Грузию или другие страны. Если зло не будет наказано…

Что там далеко ходить. И россияне бегут.

И россияне бегут. Не будет стабильного европейского пространства, будет постоянное миграционное давление и постоянные попытки государственных переворотов, как мы увидели в Германии.

Это не смешно. Это и есть то, о чем мы постоянно говорим. Россия только так может существовать – когда создает проблемы для других:

здесь она зашла войной,

там профинансировала ультраправых,

еще где-то, как в Солсбери, совершила пару убийств,

спровоцировала миграцию с Ближнего Востока,

дала денег Северной Корее,

Ирану – ядерные технологии.

Это и есть сущность России. "Вы постоянно хотите жить в этом нестабильном мире?" – мы говорим партнерам. Не хотите? Ну так помогите вам вернуть это ощущение 60-х, 70-х, 80-х. Вы ведь хотите жить стабильно и прогнозируемо. Так помогите нам это решить.

Готова ли энергетика Украины к новым массовым атакам

Об энергетической структуре спрошу, потому что вы сказали, что у России есть месяц – полтора. Они прекрасно это понимают. Поэтому нам нужно готовиться, что этот период будет достаточно жестким с этой стороны. Как энергетическая система Украины готова это время выдержать?

Господин Кличко (городской голова Киева – 24 канал) абсолютно прав с точки зрения максимально пессимистического сценария. Но он уже говорит, что сегодня всего этого нет. Но если мы не сможем предпринять те или иные защитные меры, может быть такой сценарий. Поэтому сегодня мы работаем, чтобы были пункты обогрева, пункты несокрушимости, чтобы четко понимали, где мы можем запараллелить с точки зрения дополнительных объемов электроэнергии и т.д.

В этом случае городской голова Киева говорит, что нужно, чтобы люди были сознательны. Очень осторожно относились к тому, как они пользуются отоплением или электроэнергией. Были бережливы в этом плане. И это достаточно верная стратегия. Это очень важные элементы. Система должна синхронизироваться.

Что касается энергетической системы – сегодня у нас есть абсолютно эффективная ремонтная составляющая. Сегодня у нас есть 12,3 гигабайт в системе электроэнергии. При этом, что мы используем 15-16 гигабайт. К чему это говорю? Чтобы было понятно, почему периодически отключают электроэнергию.

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Потому что дефицит в сети действительно есть. Но между тем вы видите, что в принципе система не разобщена, система функционирует абсолютно эффективно. Да, у нас есть определенный дефицит, потому что было 8 масштабных каскадных массированных ударов крылатыми ракетами именно по энергетической системе.

Но постоянно работает энергетический штаб при президенте. То есть президент ежедневно 2-3 раза занимается вопросами энергетического обеспечения страны. У нас есть энергетический хаб вместе с нашими партнерами, дополнительно дают трансформаторы, генераторы. Ищут везде по Европе, чтобы можно было ускорить ремонтные работы.

Хочу сказать, что нужно с большим уважением относиться к энергетикам, к модераторам этого всего процесса ремонта, диспетчеризации и т.д. Это крайне эффективные люди, которые заботятся о том, чтобы страна не осталась без отопления, водоснабжения, без электроэнергии.

Но мы при этом понимаем все риски и отрабатываем. И параллельно занимаемся разговорами с партнерами, переговорами по предоставлению ЗРК разных классов и систем ПРО.

Вы знаете, какая здесь особенность. У нас уже такая номенклатура. Мы будем единственной страной, которая практически использует и будет уметь использовать все образцы различных национальных видов оружия. В частности, систем ЗРК, имеющих разную национальную окраску.

Вы понимаете, что такое Украина? Единственная страна в мире, которая будет уметь пользоваться всеми стандартами НАТО.

"Бахмут – это ад": какая ситуация на фронтах

Давайте тогда о фронтах… МАГАТЭ говорит о том, что якобы должны уже заходить на ЗАЭС. Но в России снова сказали, что никуда они не уйдут. Глава Луганской ОВА говорит о том, что оккупантам придется принять идею, что из Сватового и Кременной им нужно будет уйти. Что у нас на фронтах? Бахмут остается самой горячей точкой на карте?

Бахмут – это просто ад. Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили названия бригад, которые в этом аду уже 9 месяц. Россия сконцентрировала все, что можно, на Соледаре, Бахмуте, Авдеевке.



Бахмут – это настоящий ад / Фото из открытых источников

Все, что там происходит – это просто пример невероятного героизма. Это не просто слова. Это даже не ордена, которые можно этим ребятам давать. Они находятся в аду, и они чистят этот ад, они не уходят и не отойдут.

Россия сконцентрировала там все боеспособное, что у нее есть, включая эти частные военные компании, все эти вагнеры, зеки, оставшиеся контрактники, десантники, спецназ. Все сконцентрировано там.

Там идут упорные бои 5,5 или 6 месяцев. И ни одного клочка своей земли Украина не отдала. Хочу, чтобы названия бригад, которые там все это время находятся, вы просто заглавными буквами постоянно писали и помнили.

Также очень важно, что там хочет Россия, будет ли договариваться с МАГАТЭ или с кем-то другим. Россия будет истерически скулить, когда ей выбьют зубы в Запорожской области. И мы не будем спрашивать – хотят ли они выйти из ЗАЭС или не хотят, они выйдут из ЗАЭС в любом случае. Так же как из Кременной, Сватовой и откуда угодно.

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Это вопрос войны как таковой. Никто ни о чем договариваться не будет. Ибо веры для России нет. Они могут сказать, что с кем-то о чем-то договорились. Пусть они об этом скажут и отрицательно наступают.

Пропагандисты могут заявить, что они с Господом Богом договорились о чем-то и покинули территорию Украины. Мы это поддержим, скажем также: "Нам позвонили из небесной канцелярии и сказали, что Россия договорилась с ними о том, что она уйдет с территории Украины".

Но единственный аргумент – это ВСУ. Поэтому все будет идти именно так, как планируют в Генеральном штабе или на Ставке Верховного Главнокомандующего, с точки зрения освобождения территорий.

Одним из приоритетов, безусловно, есть ЗАЭС. Ибо Россия – это институт дикарей, которым нельзя оставлять ни одного опасного объекта. Не только ЗАЭС, им нельзя оставлять Каховскую ГЭС.

Потому мы будем забирать все это. И они будут отрицательно наступать. Сегодня есть определенная, скажем так, перегруппировка наших войск. Освободили большие объемы территорий. Надо все это обеспечение подтянуть к линии фронта, накопить определенный ресурс – снаряды определенных калибров, ракеты определенных калибров и т.д. – и дальше уничтожать тыловое обеспечение россиян; изолировать отдельные направления, чтобы у них не было поддержки резервами, снарядами. И после этого опять-таки продолжать наступление. И наши ребята все это делают.

Но еще раз подчеркиваю – я хочу, чтобы вы зафиксировали слово Бахмут. Это фундаментальное слово, которое говорит об огромной несокрушимости Украины как таковой. И именно Бахмут должен окончательно убедить всех, что только военная победа позволит Украине окончательно поставить точку в существовании русской неонацистской империи.