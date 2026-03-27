Укр Рус
24 Канал Новости Украины Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході: деталі від Зеленського
27 марта, 21:25
2

Чем занимаются украинские специалисты на Ближнем Востоке: детали от Зеленского

София Рожик
Основные тезисы
  • Украина направила на Ближний Восток специалистов по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе для защиты стратегической инфраструктуры и гражданского населения.
  • На Ближнем Востоке находится около 228 украинских специалистов, которые делятся опытом защиты от атак "Шахедов".

Украина на фоне войны на Ближнем Востоке направила туда своих специалистов. В первую очередь они делятся практическим опытом защиты от "шахедов".

Подробнее, чем занимаются украинские специалисты, рассказал президент Зеленский во время общения с журналистами на Ближнем Востоке.

Чем занимаются украинские специалисты на Ближнем Востоке?

Украина отправила на Ближний Восток специалистов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Это все связано с защитой стратегической инфраструктуры, энергетики. Это связано с защитой гражданского населения,
– отметил Зеленский.

Напомним, что за помощью в отражении иранских атак в Украину обратились США, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

В целом на Ближнем Востоке находится около 228 украинских специалистов.

