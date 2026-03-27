Чем занимаются украинские специалисты на Ближнем Востоке: детали от Зеленского
- Украина направила на Ближний Восток специалистов по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе для защиты стратегической инфраструктуры и гражданского населения.
- На Ближнем Востоке находится около 228 украинских специалистов, которые делятся опытом защиты от атак "Шахедов".
Украина на фоне войны на Ближнем Востоке направила туда своих специалистов. В первую очередь они делятся практическим опытом защиты от "шахедов".
Подробнее, чем занимаются украинские специалисты, рассказал президент Зеленский во время общения с журналистами на Ближнем Востоке.
Украина отправила на Ближний Восток специалистов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Это все связано с защитой стратегической инфраструктуры, энергетики. Это связано с защитой гражданского населения,
– отметил Зеленский.
Напомним, что за помощью в отражении иранских атак в Украину обратились США, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.
В целом на Ближнем Востоке находится около 228 украинских специалистов.
Что известно о сотрудничестве Украины и Ближнего Востока?
Украина отправила первую группу специалистов на Ближний Восток еще в начале марта. Тогда военные и политические эксперты, которые общались с 24 Каналом, отметили, что такой шаг поможет изменить отношение стран региона и укрепить международные позиции.
Кроме того, страны Ближнего Востока получают украинские дроны-перехватчики. В оборонных компаниях рассказывали, что их телефоны не умолкают от запросов стран.
А на днях президент Зеленский и принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд встретились, во время которой они подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.