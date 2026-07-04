Об этом он написал в своем блоге после Конференции по восстановлению Украины (URC), состоявшейся в Гданьске.

Смотрите также "Друзья Путина" услышали сигнал: Зеленский назвал главное условие для окончания войны

Как Ким видит послевоенную Украину?

По словам Кима, главный итог конференции заключается не столько в заключенных соглашениях или потенциальных инвестициях, сколько в изменении самого подхода к будущему страны.

Она показала, что Украина уже переходит от дискуссии о восстановлении к разговору о будущем развитии государства. Мы все хотим, чтобы Украина после войны стала по-настоящему успешной страной. Не только в количественном измерении цифр и процентов роста экономики, но и по качеству жизни, возможностям и перспективам для человека,

– отметил Ким.

После достижения мира Украина должна не просто восстановить разрушенные войной объекты, а построить более современную и конкурентоспособную экономику, используя потенциал каждого региона страны.

"Реализация такой стратегии потребует не только ресурсов, но и единого центра стратегической координации – штаба экономического развития, который объединит правительство, парламент, Национальный банк, общины, бизнес, научное сообщество и международных партнеров вокруг общей цели – обеспечить единую логику послевоенного развития страны", – подчеркнул глава области.

Практическим инструментом реализации этой модели должно стать создание 15–20 крупных кластерных проектов развития.

"Именно они должны стать новыми точками концентрации производства, науки, образования, логистики и инвестиций, вокруг которых будет формироваться новая экономическая карта Украины", – подчеркнул Ким.

Он убежден, что после окончания войны мир будет оценивать Украину не только по темпам восстановления, но прежде всего по тому, удалось ли использовать этот исторический шанс для глубоких перемен.

Мы обязательно восстановим все, что разрушила война, но настоящим успехом станет не количество восстановленных объектов, а страна, которую мы построим после нее. Великие войны должны заканчиваться великими реформами, а не великими ремонтами,

– резюмировал глава Николаевской ОГА.

Напомним, Кирилл Буданов также заявлял, что после завершения войны Украина должна восстанавливаться не только путем восстановления разрушенных городов, но и благодаря внедрению современных технологий и научных разработок.

В частности, речь идет о новых подходах к защите энергетической инфраструктуры, очистке загрязненных территорий с помощью растений и использовании уникальных разработок для восстановления. По словам Буданова, именно научный потенциал и инновации должны сделать послевоенную Украину современной, устойчивой и защищенной.