Про це він написав у своєму блозі після Конференції з відновлення України (URC), що відбулася у Гданську.

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Як Кім бачить післявоєнну Україну?

За словами Кіма, головний підсумок конференції полягає не стільки в укладених домовленостях чи потенційних інвестиціях, скільки у зміні самого підходу до майбутнього країни.

Вона показала, що Україна вже переходить від дискусії про відновлення до розмови про майбутній розвиток держави. Ми всі хочемо, щоб Україна після війни стала справді успішною країною. Не тільки у кількісному вимірі цифр та відсотків зростання економіки, але і за якістю життя, можливостями та перспективами для людини,

– зазначив Кім.

Після досягнення миру Україна повинна не просто відновити зруйновані війною об'єкти, а побудувати сучаснішу та конкурентоспроможнішу економіку, використовуючи потенціал кожного регіону країни.

"Реалізація такої стратегії потребуватиме не лише ресурсів, а і єдиного центру стратегічної координації – штабу економічного розвитку, який об’єднає уряд, парламент, Національний банк, громади, бізнес, наукове середовище та міжнародних партнерів навколо спільної мети – забезпечити єдину логіку післявоєнного розвитку країни", – наголосив очільник області.

Практичним інструментом реалізації цієї моделі має стати створення 15 – 20 великих кластерних проєктів розвитку.

"Саме вони мають стати новими точками концентрації виробництва, науки, освіти, логістики та інвестицій, навколо яких формуватиметься нова економічна карта України", – підкреслив Кім.

Він переконаний, що після завершення війни світ оцінюватиме Україну не лише за темпами відновлення, а насамперед за тим, чи вдалося використати цей історичний шанс для глибоких змін.

Ми обов'язково відбудуємо все, що зруйнувала війна, але справжнім успіхом стане не кількість відбудованих об'єктів, а країна, яку ми збудуємо після неї. Великі війни повинні закінчуватися великими реформами, а не великими ремонтами,

– резюмував начальник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, Кирило Буданов також заявляв, що після завершення війни Україна має відновлюватися не лише шляхом відбудови зруйнованих міст, а й завдяки впровадженню сучасних технологій та наукових розробок.

Зокрема, йдеться про нові підходи до захисту енергетичної інфраструктури, очищення забруднених територій за допомогою рослин і використання унікальних розробок для відбудови. За словами Буданова, саме науковий потенціал та інновації мають зробити повоєнну Україну сучасною, стійкою та захищеною.