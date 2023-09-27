"Парадокс": Украина поставляла дизтопливо на оккупированную Запорожскую АЭС
Источник:Суспильне
Украина покупала и возила дизельное топливо на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В общей сложности было доставлено около 500 тонн дизеля.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, дизельное топливо возили через российские блокпосты.
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Украина поставляла дизтопливо на оккупированную ЗАЭС
Как рассказал Галущенко, в общей сложности было доставлено на Запорожскую АЭС около 500 тонн дизеля.
Украину, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы, когда 7 раз был блэкаут, у нас не произошла авария,
– отметил министр.
Сам глава Минэнерго назвал эту ситуацию "парадоксом".Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.
"По факту россияне там контролируют, да и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блекаутов и один бы случился и не хватило бы дизеля – это ядерная авария", – добавил он.
Какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС
- Недавно МАГАТЕ наконец признало, что российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС. Кроме того, в ООН отметил, что на захваченных территориях враг пытает украинцев до смерти.
- Ранее в МАГАТЭ заметили, что в течение недели слышали взрывы и стрельбу возле станции. Так, сильный взрыв был зафиксирован 14 августа, а выстрел 16 августа.
- Еще один взрыв возле площадки Запорожской АЭС слышали в воскресенье 20 августа, а уже 21 августа их было 5. Правда, последние слышали вдали от станции.
- Кстати, 16 августа российские "оппозиционные" телеграмм-каналы распространяли информацию о том, что Путин якобы подписал указ о подрыве ЗАЭС. Более того, по их информации, он уже даже назначил дату.
- Таким образом, россияне пытаются нагнетать ситуацию вокруг возможной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем России. На самом деле ни один из источников, распространяющий информацию о "приказе о подрыве ЗАЭС" не является надежным.