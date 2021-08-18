Украина пожаловалась в Гаагу на незаконное перемещение из Крыма в Россию почти 300 заключенных

Из Крыма оккупанты незаконно переместили в Россию 275 заключенных украинцев. В ответ Украина пожаловалась в Международный суд.

Информацию об этом получили во время досудебного расследования по факту нарушения Уголовного кодекса Украины. Речь идет о статье о нарушении законов и обычаев войны.

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По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, это – украинцы, которых осудили на временно оккупированной территории и увезли отбывать наказание в Россию.

Кроме того, среди них есть люди, которые находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова. Однако их переместили в Россию, чтобы продолжить уголовные преследования.

Права крымских заключенных постоянно нарушают

В сообщении также говорится, что крымские заключенные – один из самых незащищенных слоев населения.

Их права оккупанты постоянно нарушают. В частности, пленникам не оказывают должной медицинской помощи и перемещают в отдаленные регионы России для отбывания наказания.

Именно поэтому прокуратура Крыма, Украинский Хельсинский союз и Региональный центр прав человека направили сообщение в Офис прокурора Международного Уголовного суда. В документе содержатся доказательства военного преступления в Крыму.

В Украине запустили проект "несокрушимые"

В мае 2021 года в Украине запустили проект "Несломленные".

Его целью было поддержать пленников Кремля – украинцев и крымских татар, которых Россия незаконно арестовала на территории оккупированного Крыма.

В рамках проекта опубликовали письма политзаключенных, написанных из тюрем.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что "мы хотим донести до общественности истории наших мужественных людей – пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды".