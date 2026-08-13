Украина предложила России установить перемирие в Черном море, – Reuters

Украина через посредника предложила России взаимно прекратить удары по целям в Черном море. Киев передал соответствующее предложение, однако Москва пока не предоставила на него ответа.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о прекращении ударов в Черном море?

Предложение Киева было передано российской стороне через третью сторону. Россия не сразу публично прокомментировала этот вопрос. Перед публикацией доклада заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не получала никаких официальных предложений о прекращении огня в Черном море.

В последнее время мы слышим много призывов к различного рода мораториям и перемирию. Эти идеи выдвигаются по разным каналам, но мы не получили никаких официальных предложений,

– сказал он.

В последние недели обе стороны заявили, что нападения другой стороны на поставки зерна и инфраструктуру на оживленном водном пути могут существенно повлиять на мировые цены на продовольствие в этом году.

Инициатива Украины появилась на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью для гражданского судоходства в Черном море. В последние недели там участились атаки на торговые суда и портовую инфраструктуру, поэтому вопрос безопасности экипажей и международного морского сообщения все острее встал перед судовладельцами и страховщиками.

Британское специализированное издание Lloyd's List в июле писало, что война в Черном море существенно обострилась: издание упоминало атаки на суда возле Одессы, в частности удар по балкеру Golden Leo, в результате которого погибли 10 моряков, а также атаки на танкеры вблизи российского Новороссийска.

Отдельно о масштабах опасности свидетельствуют данные, приведенные в отраслевых обзорах: в начале августа сообщалось, что только в июле 2026 года в Черном море могли быть поражены более 35 коммерческих судов, а число погибших моряков достигло 23. Из-за роста рисков судоходные компании вынуждены усиливать меры безопасности, а некоторые танкеры, работающие в регионе, уже оборудуют импровизированными системами защиты от дронов.

Проблема, однако, не ограничивается непосредственными атаками. В Черном море сохраняется риск подводных мин и других взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для гражданских судов. Известны случаи повреждения судов или взрывов вблизи них из-за морских мин, а украинские представители подчеркивали, что взрывоопасные предметы, оставшиеся в результате войны, продолжают создавать опасность для судоходства.

В то же время Черное море остается критически важным маршрутом для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и других грузов. По данным, которые Украина приводила в Международной морской организации, после запуска украинского морского коридора по нему прошли более 4 500 судов, которые перевезли около 120 миллионов тонн грузов.

Напомним, ранее Турция призвала Украину и Россию создать механизм для введения моратория на удары в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что из-за активизации боевых действий под угрозой оказалось гражданское судоходство, в частности турецкие торговые суда.

По его словам, атаки, которые изначально были направлены на порты и военные корабли, теперь затрагивают и коммерческие суда. Число атак на турецкие суда по сравнению с другими случаями меньше, однако Анкара все равно серьезно обеспокоена ситуацией.

Фидан считает, что международное сообщество должно вмешаться, чтобы остановить дальнейшее распространение боевых действий в Черном море. В то же время он признал, что война продолжается, а стороны пока не демонстрируют готовности идти на взаимные уступки.