Об этом в беседе с 24 Каналом отметил авиационный эксперт Константин Криволап, указав, где россияне скрывают производство "Искандеров". Он объяснил, какие именно украинские средства эффективны для таких ударов.

Нужно менять тактику

Криволап подчеркнул, что россияне скрывают производство ракет под землей, и именно это является причиной сложности их поражения.

В частности, завод "Баррикады" в Волгограде, где изготавливают пусковые установки для этих ОТРК. Именно пусковых установок у россиян хватает. Проблемы с ракетами,

– отметил он.

Также есть Пермский промышленный хаб, который производит до 80% комплектующих для ракет "Искандер", и там производство не подземное. В отличие от Воткинского завода, где осуществляются сборочные работы. Там есть собственное производство, но туда поступает очень много комплектующих. Поэтому, по его мнению, нужно наносить удары по этим производствам.

"Россияне хорошо понимают опасность, связанную с поражением цепочек производства "Искандеров". Когда украинские ракеты "Фламинго" летели к Воткинскому заводу, россияне отреагировали панически: подняли в воздух А-50У – самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Так машин в России осталось всего три-четыре", – пояснил авиационный эксперт.

Украина продолжает попытки нанести удар по производству российских ракет: смотрите видео

Также противник поднял в воздух перехватчик МиГ-31БМ, который сбивает все, что появляется в воздушном пространстве. В модификации МиГ-31К он, как отметил эксперт, несет "Кинжалы", а в модификации МіГ-31БМ – именно перехватчик. С его помощью были сбиты две украинские ракеты "Фламинго", а остальные – с помощью ПЗРК и комплексов С-300/400.

Это означает, что Воткинский завод достаточно серьезно защищен. Но, как говорит Денис Штиллерман (главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point – 24 Канал), нужно менять тактику. Если изменить тактику, ситуация будет совсем другой,

– уверен Константин Криволап.

Он добавил, что Воткинский завод все-таки пострадал, поскольку после предыдущих атак он некоторое время не мог выпускать продукцию. Россиянам пришлось переносить производство в другие города и восстанавливать цеха, которые были повреждены.

Напомним, что 4 июля Украина применила по России 5 крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Россияне даже были вынуждены поднять в воздух ДРЛО А-50У, которое патрулировало Ульяновскую, Самарскую области и Башкортостан. Противнику удалось сбить "Фламинго", как сообщает "КиберБорошно", в районе Энгельса-Балаково. Остальные ракеты полетели на Ульяновск, сделав крюк через Чувашию. В районе Казани россияне сбили еще часть ракет. Последняя долетела до Воткинска, где была поражена наземным ЗРК.