Про це у розмові з 24 Каналом зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши, де росіяни ховають виробництво "Іскандерів". Він пояснив, які саме українські засоби ефективні для таких ударів.

Треба міняти тактику

Криволап наголосив, що росіяни ховають виробництво ракет під землею, і саме у цьому складність їхнього ураження.

Зокрема, завод "Барикади" у Волгограді, де виготовляють пускові установки для цих ОТРК. Саме пускових установок у росіян вистачає. Проблеми з ракетами,

– зауважив він.

Також є Пермський індустріальний хаб, який виробляє до 80% комплектації до ракет "Іскандер", і там не підземне виробництво. На відміну від Воткінського заводу, де здійснюються складальні роботи. Там є власне виробництво, але дуже багато туди надходить комплектації. Тому, на його думку, треба завдавати ударів по цих виробництвах.

"Росіяни добре розуміють небезпеку, яка пов’язана з ураженням ланцюгів виробництва "Іскандерів". Коли українські ракети "Фламінго" літали до Воткінського заводу, росіяни відреагували панічно: підняли в повітря А-50У – літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких машин у Росії залишилося усього три-чотири", – пояснив авіаційний експерт.

Україна продовжує спроби уразити виробництва російських ракет: дивіться відео

Також противник підняв у повітря перехоплювач МіГ-31БМ, який збиває все, що з’являється в повітряному просторі. У модифікації МіГ-31К він, як зауважив він, носить "Кинджали", а в модифікації МіГ-31БМ – саме перехоплювач. За його допомогою було уражено дві українські ракети "Фламінго", а інші – за допомогою ПЗРК і комплексів С-300/400.

Це означає, що Воткінський завод досить серйозно захищений. Але, як каже Денис Штиллерман (головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point – 24 Канал), треба міняти тактику. Якщо змінити тактику, ситуація буде зовсім інша,

– впевнений Костянтин Криволап.

Він додав, що Воткінський завод таки постраждав, тому що після попередніх атак він певний час не міг випускати продукцію. Росіянам довелося переносити виробництво в інші міста і відновлювати цехи, які були уражені.

Нагадаємо, що Україна 4 липня застосувала по Росії 5 крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Росіяни навіть були змушені підняти в повітря ДРЛО А-50У, який патрулював Ульяновську, Самарську області та Башкортостан. Противнику вдалося збити "Фламінго", як повідомляє "КіберБорошно", в районі Енгельса-Балаково. Решта ракет полетіли на Ульяновськ, зробивши гак через Чувашію. В районі Казані росіяни збили ще частину ракет. Остання долетіла до Воткінська, де була уражена наземним ЗРК.