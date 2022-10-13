Украина предупредила о возможной подготовке России к провокации с повреждением "Турецкого потока"

Россия может готовить теракт на "Турецком потоке", по которому транспортирует газ в Болгарию. В Кремле сделали лживое заявление о задержании диверсантов, что может свидетельствовать об организации очередного теракта.

В МИД Украины ответили на заявление президента России Владимира Путина. Кремлевский диктатор в разговоре с президентом Турции заявил о попытках диверсий на "Турецком потоке".

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Россия перешла от угроз к терроризму

В Киеве отметили, что России не удалось с помощью энергетического шантажа заставить европейские правительства снять санкции с России. Следовательно, Кремль перешел от шантажа к терроризму, физически повреждая энергетическую инфраструктуру.

Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте Северный поток 2, потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников,

– заявили в МИДе Украины.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовиться к повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры. В то же время в МИД заявили, что владеют данными "по возможным аналогичным планам России относительно "Турецкого потока".

Как подчеркнули в украинском ведомстве, частью этой стратегии Кремля является обвинение Украины и других западных стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры.

Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не подвергаться манипуляциям и попыткам России обвинить других в собственных террористических действиях,

– утверждают в МИДе.

Официальный Киев отмечает, что рассматривает заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации.

Как известно, Путин отметил, что якобы предотвратил попытку организации взрыва на "Турецком потоке". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что во время попытки "взорвать" газопровод "Турецкий поток" на русской территории было арестовано несколько человек.

В Балтийском море произошли утечки газа из "Северных потоков"

В конце сентября произошло разрушение трех нитей газопровода. Известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и только одного трубопровода "Северного потока-2".

"Северным потоком-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС. В то же время "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину.

2 октября в Дании заявили, что газопроводы перестали вытекать, но шведская береговая охрана сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась.

Следователи в Швеции предварительно установили, что взрывы на "Северном потоке" вызваны диверсией. Взрывы на "Северных потоках" также начала расследовать полиция Германии.

В кругу экспертов существует мнение, что Россия хочет заставить страны ЕС разблокировать "Северный поток-2". Именно поэтому на "Северном потоке-1" были повреждены 2 трубопровода, а на "Северном потоке-2" – только один.

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