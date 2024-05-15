Украина просит США отменить запрет на применение американского оружия по России, - Politico

Politico заявило, что украинские власти прилагают новые усилия, чтобы заставить США отменить запрет на использование оружия американского производства для поражения целей на территории России.

Сообщается, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в решении этого вопроса. Украинская сторона хочет доказать, что запрет только сковывает действия ВСУ.

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Запрет США негативно влияет на украинскую оборону

Politico заявило, что администрация президента США Джо Байдена, отправляя Украине оружие дальнего радиуса действия, заявила, что его нельзя использовать для ударов по российской территории. Однако Киев стремится наносить удары по российским военным складам.

Главная проблема сейчас – это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России,

– заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отмечается, что Россия прекрасно осведомлена об ограничениях США, поэтому позволила себе разместить на границе не менее 30 тысяч военнослужащих и техники, не опасаясь удара американских дальнобойных тактических ракетных комплексов.

Однако два американских чиновника подтвердили, что политика администрации Байдена до сих пор не изменилась.

В частности один из них заявил, что помощь предоставляется "для обороны, а не для наступательных операций на российской территории".

Напомним, что бригада "Азов" до сих пор не получает оружие от США. Страна под влиянием российской пропаганды до сих пор считает подразделение "неонацистским" и "фашистским". Петиция собрала более 25 тысяч голосов, призывая отменить американский запрет предоставлять оружие "Азову".

""Азов" призывает украинское правительство способствовать отмене американского запрета.