"Ими не пользуются": премьер Эстонии сообщила, что Украина просит 6 Patriot у стран ЕС

Европейские лидеры обсудили передачу систем ПВО для Украины. Помочь Киеву прежде всего должны те страны, которые имеют эти системы и не используют их.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас во время второго дня заседания Европейского совета, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина просит 6 Patriot

Премьер отметила, что Евросоюз не взял на себя никаких обязательств, поскольку дальнейшие решения зависят от тех стран, которые имеют системы ПВО. Впрочем, с ними провели отдельные переговоры.

Было большое давление на эти страны. Они (украинцы – 24 Канал) просят только 6 Patriot. Мы знаем, где они находятся в Европе. И эти страны не нуждаются в них сейчас так сильно, как Украина,

– сказала Кая Каллас.

Также лидер Эстонии отметила, что ситуация на поле боя остается тревожной, и партнеры должны отправлять Украине все, что Киев просит передать – боеприпасы и системы ПВО.

"Мы просто не можем допустить, чтобы Украина проиграла войну, иначе ситуация с безопасностью в Европе окажется в большой опасности", – сказала Каллас.

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