Украина просит Германию не блокировать поставки оружия, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина просит Германию не блокировать поставки оружия. Речь идет о том, чтобы Берлин разрешил третьим странам передать Киеву вооружение.

Из-за позиции Берлина Эстония не может передать Украине оружие немецкого производства. Об этом заявил Алексей Резников во время брифинга, сообщает 24 канал.

Интересно Резников заявил, что Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул

Германия блокирует возможность защищаться

Алексей Резников заявил, что Украина просит правительство Германии не блокировать поставки оружия. Позиция Берлина делает невозможной передачу оружия из стран Балтики.

Мы просили прекратить блокировать у правительства Германии поставки оружия другими странами. Например, просьба правительства Эстонии поставить в Украину орудия производства еще ГДР,

– заявил Резников.

Также министр обороны добавил, что Германия также блокирует поставки в Украину оружия по линии NSPA-специального агентства, которое позволяет прозрачно покупать оружие. Резников призвал Берлин не блокировать возможность Украины защищаться от агрессора.

Что известно о блокировке поставок оружия из Германии

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения ряд мировых держав начал помогать Украине оружием. В частности США и Великобритания, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В то же время Германия выступает против поставок оружия в Украину. Из-за этого страны Балтии не могут передать Украине оружие немецкого производства.

Зато в немецком правительстве заявили, что предоставят Украине 5 000 касок и развернут полевой госпиталь. Однако в Германии ряд деятелей, в частности журналисты Spiegel и экс-советник Ангелы Меркель выступили за предоставление оружия Украине.

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